«التعليم» تعقد امتحان تجريبي للطلاب على تابلت الصف الأول الثانوي 2025 - أخبار كلمتك

«التعليم» تعقد امتحان تجريبي للطلاب على تابلت الصف الأول الثانوي 2025 - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكرم الإمام المثالي ويدعو الجميع إلى التنافس - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكرم الإمام المثالي ويدعو الجميع إلى التنافس - أخبار كلمتك

سفير إيران لدى لبنان يكشف اللحظات التي سبقت انفجار البيجر - أخبار كلمتك

سفير إيران لدى لبنان يكشف اللحظات التي سبقت انفجار البيجر - أخبار كلمتك

بريتني سبيرز تتوقف عن دفع نفقة أبنائها - أخبار كلمتك

بريتني سبيرز تتوقف عن دفع نفقة أبنائها - أخبار كلمتك

طالب جامعة حلوان يحصد جائزة أفضل مشروع في منتدى صناع الإعلام بروسيا - أخبار كلمتك

طالب جامعة حلوان يحصد جائزة أفضل مشروع في منتدى صناع الإعلام بروسيا - أخبار كلمتك

الأحد، فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - أخبار كلمتك

الأحد، فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - أخبار كلمتك

مدبولي: 5% من الناتج الإجمالي للدول الأفريقية يوجه لتغيرات المناخ - أخبار كلمتك

مدبولي: 5% من الناتج الإجمالي للدول الأفريقية يوجه لتغيرات المناخ - أخبار كلمتك

اتحاد النقل البري العربي يناقش آليات الربط بين الدول العربية وتسهيل نفاذ البضائع - أخبار كلمتك

اتحاد النقل البري العربي يناقش آليات الربط بين الدول العربية وتسهيل نفاذ البضائع - أخبار كلمتك

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك - أخبار كلمتك

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك - أخبار كلمتك

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

عمر مرموش يسجل ويصنع في شباك بوخوم بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عمر مرموش يسجل ويصنع في شباك بوخوم بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

عمر مرموش يسجل ويصنع في شباك بوخوم بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 05:12 مساءً - يتقدم فريق آينتراخت فرانكفورت على نظيره بوخوم بنتيجة 2-0 بعد مرور 20 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب "دوتش بانك بارك"، في الجولة التاسعة من الدوري الألماني الممتاز.

وصنع عمر مرموش الهدف الأول لـ آينتراخت فرانكفورت في شباك بوخوم بالدقيقة 9 فيما سجل الدولي المصري الهدف الثاني في الدقيقة 17 عن طريق ركلة حرة مباشرة.

 

تشكيل آينتراخت فرانكفورت  ضد بوخوم في الدوري الألماني

في حراسة المرمى: كيفن تراب.

في خط الدفاع: ننامدي كولينز، روبن كوخ، توتا.

في خط الوسط: ناثانيل براون، محمود داوود، إلياس السخيري، أنسجار كنوف.

في خط الهجوم: عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي، جيان ماتيو باهويا.

ويحتل اينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة فيما يقبع بوخوم في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

القناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وبوخوم في الدوري الألماني

وتذاع مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوخوم في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports HD 9.

ويعتمد آينتراخت فرانكفورت على النجم المصري عمر مرموش، الذي سجل 11 هدفًا وصنع 7 في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ويمتلك مرموش 9 أهداف في الموسم الحالي من الدوري الألماني، في الصدارة بالتساوي مع هاري كين نجم بايرن ميونخ.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت حاليًّا المركز السادس في ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة، في حين أن بوخوم لديه نقطة واحدة في المركز الثامن عشر والأخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق