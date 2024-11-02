«التعليم» تعقد امتحان تجريبي للطلاب على تابلت الصف الأول الثانوي 2025 - أخبار كلمتك

«التعليم» تعقد امتحان تجريبي للطلاب على تابلت الصف الأول الثانوي 2025 - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكرم الإمام المثالي ويدعو الجميع إلى التنافس - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكرم الإمام المثالي ويدعو الجميع إلى التنافس - أخبار كلمتك

سفير إيران لدى لبنان يكشف اللحظات التي سبقت انفجار البيجر - أخبار كلمتك

سفير إيران لدى لبنان يكشف اللحظات التي سبقت انفجار البيجر - أخبار كلمتك

بريتني سبيرز تتوقف عن دفع نفقة أبنائها - أخبار كلمتك

بريتني سبيرز تتوقف عن دفع نفقة أبنائها - أخبار كلمتك

طالب جامعة حلوان يحصد جائزة أفضل مشروع في منتدى صناع الإعلام بروسيا - أخبار كلمتك

طالب جامعة حلوان يحصد جائزة أفضل مشروع في منتدى صناع الإعلام بروسيا - أخبار كلمتك

الأحد، فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - أخبار كلمتك

الأحد، فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - أخبار كلمتك

مدبولي: 5% من الناتج الإجمالي للدول الأفريقية يوجه لتغيرات المناخ - أخبار كلمتك

مدبولي: 5% من الناتج الإجمالي للدول الأفريقية يوجه لتغيرات المناخ - أخبار كلمتك

اتحاد النقل البري العربي يناقش آليات الربط بين الدول العربية وتسهيل نفاذ البضائع - أخبار كلمتك

اتحاد النقل البري العربي يناقش آليات الربط بين الدول العربية وتسهيل نفاذ البضائع - أخبار كلمتك

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك - أخبار كلمتك

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك - أخبار كلمتك

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:05 - حزب الله يستهدف 3 قواعد عسكرية للاحتلال - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:05 - حزب الله يستهدف 3 قواعد عسكرية للاحتلال - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:05 - حزب الله يستهدف 3 قواعد عسكرية للاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 05:05 مساءً - أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، استهداف ثلاث قواعد عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى قصف قوات الاحتلال في عدد من المواقع، دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ودفاعًا عن لبنان وشعبه.

وأشار الحزب - في بيانات متفرقة نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - إلى أنه شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة ومطار "رامات ديفيد"، وأصابت أهدافها بدقة، وكذلك استهداف قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بمسيرة انقضاضية، وإصابتها بشكل دقيق.

وأضاف الحزب أنه شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة "شراغا" شمالي مدينة عكا المحتلة، وإصابتها بدقة، بالإضافة إلى قصف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة بار يوحاي (الصفصاف)، ومدينة صفد المحتلة بالصواريخ.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق