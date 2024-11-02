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الرياضة - 05:05 - انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم وتوجه تحذيرات للمواطنين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:05 - انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم وتوجه تحذيرات للمواطنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:05 - انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم وتوجه تحذيرات للمواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 05:05 مساءً - طقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحذيرات هامة بشأن طقس اليوم، مشيرة إلى أن هناك تقلبات في درجات الحرارة وظهور رياح باردة وأمطار غزيرة ورعدية على عِدّة مناطق، وحثت الأرصاد المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، على اتخاذ الحيطة والتدابير اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.

وتقدم كلمتك، لقرائها جميع التفاصيل المتعلقة بـ الأرصاد تحذر بشأن طقس اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.

حالة الطقس اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

طقس اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 عن حالة الطقس وأشارت الهيئة أن هناك 7 محافظات معرضة لأمطار غزيرة، و14 محافظة معرضة لأمطار متوسطة، و13 محافظة معرضة لأمطار خفيفة وهي كالآتي:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة ببرودة أحيانا على محافظة مطروح.

وأشارت الهيئة أن هناك أمطار متوسطة ومن الممكن أن تكون غزيرة ورعدية أحيانا على محافظات الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك أمطار خفيفة ومتوسطة مسحوبة بسحب رعدية أحيانا على محافظات الغربية، والشرقية، والمنوفية، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وحلايب، وشلاتين.

وأشارت الهيئة أن هناك أمطار خفيفة على محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف.

حالة الطقس اليوم

ما هي الإجراءات الاحترازية تجاه طقس اليوم؟

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية تجاه طقس اليوم وهي كالآتي:

يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة من المحافظات المعنية بسقوط أمطار.

عدم ملامسة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.

القيادة بهدوء أثناء الأمطار الغزيرة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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