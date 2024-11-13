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رئيس نادي كفر الشيخ يطمئن جماهيره: الحالة الصحية لمحمد شوقي في تحسن - أخبار كلمتك

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رئيس نادي كفر الشيخ يطمئن جماهيره: الحالة الصحية لمحمد شوقي في تحسن - أخبار كلمتك

رئيس نادي كفر الشيخ يطمئن جماهيره: الحالة الصحية لمحمد شوقي في تحسن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:37 مساءً - أكد المحاسب عبدالحميد مصطفى رئيس مجلس إدارة نادى كفرالشيخ الرياضي أن لاعب الفريق محمد شوقى  والذي يخضع للعلاج حاليًا داخل مستشفى الزرقا بمحافظة دمياط بخير حتي الآن ومتواجد معه طبيب الفريق وأحد أفراد الجهاز الإداري مبيت بالمستشفي.

اللاعب بخير وتحسنت حالته ووصل النبض إلى 82 نبضة فى الدقيقة


أشار رئيس النادى إلى أن اللاعب سقط أثناء المباراة فجأة وتم نقله بسيارة إسعاف إلى العناية المركزية إلى مستشفى الزرقا وهو الآن على أجهزة التنفس الصناعي، مشيرا إلى أنه يتابع حالة اللاعب منذ إصابته وأن حالته تحسنت ووصل النبض إلى 82 نبضة فى الدقيقة كما تحسنت نسبة الأكسجين، وسيظل تحت الأجهزة لمدة 48 ساعة لحين استقرار صحته تمامًا، وطلب من جميع من يحبه الدعاء له بالشفاء.

ويكثف جميع الرياضيين وأهالي  كفر الشيخ الدعاء بأن يمن الله على اللاعب محمد شوقي، لاعب كفر الشيخ بالشفاء العاجل وأن يعود لأهله وأسرته سالمًا غانمًا.

كما وصل  إلى مستشفى الزرقا، الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، للاطمئنان على حالة اللاعب.

وقال علي القزاز رئيس مركز شباب القزازين إن محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ سقط في إحدى الكرات المشتركة وتردد انه بلع لسانه ليقوم الحكم على الفور بإلغاء المباراة، واستدعاء سيارة الإسعاف ليتم نقله إلى مستشفى الزرقا بسبب حالته الحرجة،  وأن جميع لاعبي ومسئولي الناديين هرعوا خلف اللاعب للمستشفى، حيث يرقد اللاعب الآن في غرفة العناية المركزة، مؤكدا أن الأطباء أبلغوا الجميع بأن اللاعب حالته حرجة، إلا أنه ما زال حيا وأن كل ما يتردد بشأن وفاته غير صحيح.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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