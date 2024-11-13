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الرياضة - 12:43 - ارتفاع طفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 نوفمبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:43 - ارتفاع طفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 نوفمبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:43 - ارتفاع طفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، حيث سجل في البنك الأهلي المصري نحو 49.23 جنيه للشراء، 49.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 49.15 جنيه للشراء، و49.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 49.23 جنيه للشراء، 49.33 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر إلى 49.23 جنيه للشراء، 49.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري فبلغ نحو 49.21 جنيه للشراء، 49.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 49.21 جنيه للشراء، و49.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى 49.25 جنيه للشراء، 49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري نحو 49.25 جنيه للشراء، 49.35 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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