الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - نقف اليوم على أعتاب صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، لذا يهتم الكثير من الموظفين العاملين بالقطاعين العام والخاص، بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024.

مرتبات شهر نوفمبر 2024

أقرت وزارة المالية في بيان رسمي مواعيد استحقاق المرتبات للأشهر الثلاثة المقبلة، وفيما يلي نرصد جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر للموظفين.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024

في سياق متصل كشفت الوزارة عن أنه تقرر صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، يوم الخميس الموافق 24، وحددت الوزارة 4 أيام لصرف المتأخرات، وهى كالتالي 7 و8 و9 و10 من نفس الشهر.

مرتبات العاملين بعد زيادة مرتبات شهر نوفمبر 2024

وبعد الزيادة الأخيرة التي بدأ تطبيقها في مارس الماضي من العام الجاري، أصبحت قيمة المرتبات لكل الدرجات الوظيفية كما يلي:

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة بعد الزيادة الجديدة إلى 12.200 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة إلى 7000 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة إلى 6500 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة إلى 6000 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الأولى بعد الزيادة إلى 8200 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة إلى 8000 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الثالثة بعد الزيادة 7500 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة العالية بعد الزيادة الجديدة إلى 10200 جنيه.

- تصل قيمة موظفي درجة المدير العام بعد الزيادة إلى 9200 جنيه.

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

تبدأ عملية صرف المرتبات يوم الأحد 24 نوفمبر للموظفين العاملين في الهيئات الآتية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

وتصرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 يوم الإثنين 25 نوفمبر الجاري، للعاملين في الوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر

ويمكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، طبقًا لتصريحات وزارة المالية، للعاملين بقطاعات الدولة، من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصراف الآلي ATM.

- فروع البنوك المختلفة.

- البريد المصري.

مرتبات شهر ديسمبر 2024

أقرت وزارة المالية في بيانها موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، والذي يحل بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه.