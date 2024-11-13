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الرياضة - 09:33 - مدبولي: الدول الإفريقية توجه 5% من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:33 - مدبولي: الدول الإفريقية توجه 5% من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:33 - مدبولي: الدول الإفريقية توجه 5% من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:33 صباحاً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر يأتي كفرصة لإعادة التأكيد على التزام مختلف الأطراف بتنفيذ تعهداتها وفقا للاتفاقية الإطارية واتفاق باريس وبصفة خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل لدعم الدول النامية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر قمة المناخ «COP29 بأذربيجان: «تشير تقارير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى أن الدول الإفريقية توجه بالفعل ما يصل لـ 5% من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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