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الرياضة - 04:31 - «التحديث الأخير».. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:31 - «التحديث الأخير».. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:31 - «التحديث الأخير».. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:31 مساءً - سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ختام تعاملات اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024، مقارنة بآخر التحديثات على مؤشر شاشات البنوك العاملة، فاستقر سعر في بنكي الأهلي ومصر عند 49.31 جنيه للبيع، و 49.18 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، ضمن خدمة يقدمها في كل المجالات من خلال الضغط هنــــــــــا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الإثنين 11 نوفمبر
سعر الدولار بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 49.31 جنيه 49.18 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 49.28 جنيه 49.18 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي 49.27 جنيه 49.17 جنيه
سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.32 جنيه 49.22 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.28 جنيه 49.18 جنيه
سعر الدولار في بنك البركة 49.28 جنيه 49.18 جنيه
سعر الدولار في المصرف المتحد 49.28 جنيه 49.18 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.30 جنيه 49.20 جنيه
سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.30 جنيه 49.20 جنيه

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

سعر الدولار في البنك المركزي

- 49.31 جنيه للبيع.

- 49.18 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

- 49.28 جنيه للبيع.

- 49.18 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- 49.27 جنيه للبيع.

- 49.17 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 49.32 جنيه للبيع.

- 49.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 49.28 جنيه للبيع.

- 49.18 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك البركة

- 49.28 جنيه للبيع.

- 49.18 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- 49.28 جنيه للبيع.

- 49.18 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 49.30 جنيه للبيع.

- 49.20 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

- 49.30 جنيه للبيع.

- 49.20 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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