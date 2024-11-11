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الرياضة - 04:31 - «ضربة قاسية».. إعلام عبري يعلق على استقالة المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:31 - «ضربة قاسية».. إعلام عبري يعلق على استقالة المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:31 - «ضربة قاسية».. إعلام عبري يعلق على استقالة المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:31 مساءً - علقت وسائل إعلامية تابعة للاحتلال الإسرائيلي على استقالة إيال زامير، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية التي تقدم بها منذ قليل.

وقالت الوسائل الإعلامية التابعة للاحتلال الإسرائيلي: «هذه الخطوة من الاستقالة فاجأت كثيرين بالمؤسسة الأمنية، إذ تشكل ضربة قاسية أخرى، لاستقرارها مع تولي وزير الدفاع الجديد عديم الخبرة يسرائيل كاتس».

وأضافت الوسائل الإعلامية الإسرائيلية نقلًا عن عضو حكومة الحرب السابق بيني جانتس: «الحرب في الشمال لا يجب أن تتوقف حتى التوصل إلى اتفاق ويجب توسيع الهجوم البري»، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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