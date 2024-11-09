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الرياضة - 11:46 - عيار 21 يسجل 3770.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:46 - عيار 21 يسجل 3770.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - عيار 21 يسجل 3770.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 11:46 صباحاً - استقر سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، إذ سجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا نحو 3770 جنيهًا للبيع، و3750 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب جرام 24

واستقر سعر الذهب عيار 24 ببداية تعاملات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، مسجلًا نحو 4308.5 جنيه للبيع، و4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وحافظ سعر الذهب عيار 22 على استقراره خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة نحو 3949.5 جنيه للبيع، و3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

واستقر سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر مسجلًا بالأسواق نحو 3770 جنيهًا للبيع، و3750 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

وجاء سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الصاغة مسجلا نحو 3231.5 جنيه للبيع، و3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وأما عن سعر الذهب عيار 14 فسجل الآن في الأسواق نحو 2513.25 جنيه للبيع، و2500 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

فيما وصل سعر الذهب عيار 12 الآن في سوق الصاغة خلال تعاملات اليوم إلى 2154.25 جنيه للبيع، و2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم الخميس في الأسواق نحو 1615.75 جنيه للبيع، و1607.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة نحو 30160 جنيهًا للبيع، و30000 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وأما عن سعر أوقية الذهب في محالات الصاغة اليوم فبلغت نحو 2684.4 دولار للبيع، و2684.05 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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