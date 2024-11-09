الرياضة - 11:13 - محمد القس: بقالي 12 سنة بحاول أشتغل في مصر ووالدتي دعتلي أمثل مع ماجد الكدواني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 11:13 صباحاً - محمد القس.. حل الفنان محمد القس، ضيفًا على برنامج «معكم» من تقديم الإعلامية منى الشاذلي، عقب نجاحه في مسلسل «برغم القانون»، ليكشف تفاصيل بداياته الفنية وكيفية اختياره في مسلسل «موضوع عائلي».

محمد القس مع مني الشاذلي

قال محمد القس، خلال لقائه مع منى الشاذلي، إنه كان يحاول جاهدًا أن يعمل في قطاع الفن في مصر، قائلاً: «بقالي 12 سنة بحاول أشتغل في مصر، حاولت كتير واشتغلت مع مخرجين كتير مصريين، لكن برة مصر».

وتابع محمد القس: «كل مخرج منهم يقولي إنت كويس أوي أنت لازم تنزل تشتغل في مصر، ومجرد ما يسافر ميردش عليا يخلص العمل ويسافروا مصر ويعملوا بلوك أو بينسوا، وفيه نجوم اشتغلت معاهم ونسيوا».

محمد القس في مسلسل موضوع عائلي

روى الفنان محمد القس، تفاصيل اختياره في مسلسل موضوع عائلي، حيث توجه رفقة عدد من الفنانين، للقيام بعمل فني في دبي، وكان المخرج أحمد الجندي، مشيرا إلى أن علاقته ومعارفه في الوسط قليلة.

وأضاف محمد القس: «في الأول قلت اسمه شبه اسم الأستاذ محمود الجندي، ومكنتش أعرف انه ابنه، وقعدت أنا وهو وبعد ما خلصنا، قالي انت كويس ولازم تبقى معانا، لكن حسيت انه هيضحك عليا لكن الموضوع طلع حقيقي».

وقال: «أول ما قعدت معاه قالي في مسلسل وده هيكون دورك، وطلب مني أعمل تجربة أداء على الدور، ولما شاف، قالي انا عاوز اعمل اللي انت عملته ده، وقالي ان المسلسل هيكون مع ماجد الكدواني، كنت هطير من الفرحة».

وتابع: «قبلها بكام يوم، كنا بنتفرج على فيلم طير أنت للفنان ماجد الكدواني، وقلت لوالدتي أنا نفسي أمثل مع الراجل ده، قالتلي روح يا ابني ربنا يرزقك بالشغل معاه والدعوة اتحققت».

محمد القس في مسلسل برغم القانون

ويذكر أن آخر أعمال محمد القس، كان مشاركته في مسلسل «برغم القانون»، بشخصية «أكرم هاشم»، والذي حقق نجاحًا ساحق أثناء وقت عرضه.

وشارك محمد القس في بطولة مسلسل «برغم القانون»، إيمان العاصي، هاني عادل، فرح يوسف، وليد فواز، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل برغم القانون، من تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.