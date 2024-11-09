الرياضة - 08:18 - «وفا»: استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال لمدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 08:18 صباحاً - استشهد 14 فلسطينيا، اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن خمسة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف قوات الاحتلال لمدرسة «فهد الصباح» التي تؤوي نازحين في شارع يافا بمدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى «المعمداني».

وأوضحت «وفا»، أن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا 9 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى «ناصر» في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إثر قصف طائرات الاحتلال لخيم تؤوي نازحين في المدينة.