للأسف مش عرب، أرقام عالمية للاعبين بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 04:28 صباحاً - أفاد موقع "سوفا سكور" الشهير، إن اثنين من محترفي الدوري السعودي ضمن قائمة أعلى 5 لاعبين في العالم تقييمًا خلال المباريات الأخيرة في الدوريات المختلفة.



ويحتل الكندي ميلان بورجان حارس مرمى الرياض السعودي، المركز الثاني ضمن قائمة أكثر اللاعبين في العالم حصولًا على التقييمات المرتفعة في المباريات الأخيرة، بعد تألقه اللافت مع فريقه أمام النصر في دوري روشن السعودي.



ورغم الخسارة بهدف وحيد، حصد الحارس الكندي البالغ من العمر (37) عامًا، تقييمًا في المباراة بلغ (9.3) نقطة، بعد خوضه 90 دقيقة قام خلالها بتسعة تصديات لفرص محققة.

المهاجم البرازيلي مالكوم

وإلى جانب حارس الرياض، تمكن المهاجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، في تسجيل رقمٍ جنوني مع الهلال السعودي، خلال المواجهة التي حقق فيها حامل اللقب، فوزًا هامًا على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من دوري روشن السعودي.



وبات البرازيلي مالكوم رابع أعلى لاعب في العالم تقييمًا خلال مباريات هذا الأسبوع، بعد تألقه الكبير مع الهلال في مواجهة الاتفاق بالدوري السعودي.



وحصل المهاجم البرازيلي على تقييم بلغ (9.2) أمام الاتفاق، ليفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة وفقًا للبيانات الصادرة عن موقع "سوفا سكور" الشهير، بخوضه 90 دقيقة، أحرز خلالها هدفًا، مع تقديم تمريرة واحدة حاسمة.



ولم تتوقف أرقام مالكوم عند هذا الحد، حيث كانت تحركاته في المباراة مثيرة للإعجاب، بلمسه الكرة في (100) مناسبة، وبمعدل دقة تمريرات بلغ (97%)، فيما سدد الكرة مرتين على مرمى المنافس، وكان سببًا رئيسيًا في تأمين النقاط الثلاثة لفريقه.

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