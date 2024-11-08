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الدوري المصري، قطة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وإنبي - أخبار كلمتك

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الدوري المصري، قطة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وإنبي - أخبار كلمتك

الدوري المصري، قطة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وإنبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:29 مساءً - اُختير لاعب نادي بيراميدز أحمد عاطف قطة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام إنبي في الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على إنبي بنتيجة 2ـ1  في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وقدم اللاعب مباراة قوية للغاية وسجل هدفي بيراميدز في اللقاء ليمنح الفريق ثلاث نقاط مهمة في مشوار الدوري.

مباراة بيراميدز وانبي

فاز فريق بيراميدز على منافسه إنبي بهدفين مقابل هدف،  في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم على استاد بتروسبورت، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وسجل هدفي فريق بيراميدز اللاعب أحمد عاطف قطة في الدقيقة 3 و35، فيما أضاف علي فوزي هدف إنبي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء. 

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تشكيل بيراميدز أمام انبي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي  

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي  

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل  

خط الهجوم:  فيستون ماييلي

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و على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي- كريم حافظ - صديق إيجولا

تشكيل إنبي أمام بيراميدز

وجاء تشكيل انبي كالتالي 

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ترتيب بيراميدز وإنبي في الدوري الممتاز 

وبتلك النتيجة يتواجد فريق بيراميدز في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد إنبي في المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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