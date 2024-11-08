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مدبولي: إحالة قانون الرياضة الجديد إلى البرلمان لمناقشته الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

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مدبولي: إحالة قانون الرياضة الجديد إلى البرلمان لمناقشته الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

مدبولي: إحالة قانون الرياضة الجديد إلى البرلمان لمناقشته الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 09:53 مساءً - أكد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، إحالة قانون الرياضة، إلى مجلس النواب للبدء في مناقشته  الأسبوع المقبل.

وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية: "طرحت على رئيس الوزراء خلال اجتماعه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، موضوع الاستثمار في الرياضة بمصر، وضرورة العمل على الاستفادة من إمكانيات التي تمتلكها مصر خاصة البنية الرياضية التي تضاعفت منذ ولاية فخامة الرئيس في 2014 وحتى الآن".

وأضاف: "أخبرت  رئيس الوزراء بضرورة الاستفادة من الكوادر والمواهب الرياضية المصرية بشكل يجعل الرياضة في مصر رقم مهم بالدخل القومي  خاصة أن بعض الدول الأقل إمكانيات من مصر مثل بعض دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، تعد الرياضة بها مصدر من مصادر الدخل القومي لها".

وشدد رئيس لجنة الشباب، على أنه أخبر رئيس الوزراء، بضرورة مراجعة ما يتم إنفاقه، في استضافه بطولات دولية وعدم الموافقة على الاستضافة إلا بعد دراسة للجدوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لها للتأكد من تحقيق هذه البطولات لعوائد اقتصادية أو سياسية فعلية خاصة أن هناك بطولات لا يتابعها إلا اللاعبين بها والأجهزه الفنية المشاركه ولا تحقق أي عائد اقتصادي أو ترويجي للدولة المصرية.

وطالب محمود حسين، بضرورة الاستعانة بتقرير لجنة الشباب والرياضة، خلال التحقيق في مخالفات الأولمبياد، خاصة أن التقرير الذي أعدته اللجنة تم من خلال تحقيق مبدأ الرقابة السابقة قبل مشاركه الاتحادات في الأوليمبياد بعام  كامل، بهدف مساعدة الاتحادات للوصول إلى أفضل النتائج بما يتناسب مع المكانة الكبيره للدولة المصرية.

ونوه حسين إلى أن التقرير الذى أعدته اللجنة تضمن عرض جميع رؤساء الاتحادات المشاركة للمستهدف لهم في الأوليمبياد واحتياجاتهم المالية والفنية لتحقيق المستهدف والتدفقات المالية وتوقيتاتها وذلك قبل الأوليمبياد بعام كامل وفي حضور وزير الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية وتعد هذه الجلسه هي الوثيقة الرسمية الوحيدة التي يمكن أن يستند إليها في مراجعة وحساب الاتحادات المختلفة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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