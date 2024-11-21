كولر يجتمع مع جهازه المعاون استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

كولر يجتمع مع جهازه المعاون استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تعلن الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تعلن الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم - أخبار كلمتك

مدبولي خلال تفقده جامعة الوادي الجديد: اهتمام غير مسبوق بالتعليم العالي في مصر (صور) - أخبار كلمتك

مدبولي خلال تفقده جامعة الوادي الجديد: اهتمام غير مسبوق بالتعليم العالي في مصر (صور) - أخبار كلمتك

حسم مصير سعر الفائدة باجتماع المركزي المصري اليوم الخميس - أخبار كلمتك

حسم مصير سعر الفائدة باجتماع المركزي المصري اليوم الخميس - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يتحدث عن الحرب ويلتقي بهذا المسؤول الرفيع - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يتحدث عن الحرب ويلتقي بهذا المسؤول الرفيع - أخبار كلمتك

يحدث الآن .. أجواء ضبابية شرق أبين - أخبار كلمتك

يحدث الآن .. أجواء ضبابية شرق أبين - أخبار كلمتك

بميزانية 7.9 مليون دولار.. كوريا تعزز نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر - أخبار كلمتك

بميزانية 7.9 مليون دولار.. كوريا تعزز نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر - أخبار كلمتك

"العلاقات الثنائية بين الكويت والأردن" ندوة بمعرض الكويت الدولي 47 - أخبار كلمتك

"العلاقات الثنائية بين الكويت والأردن" ندوة بمعرض الكويت الدولي 47 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

اليوم.. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي اتحاد طلاب جامعة عين شمس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اليوم.. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي اتحاد طلاب جامعة عين شمس - أخبار كلمتك

اليوم.. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي اتحاد طلاب جامعة عين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:28 صباحاً - أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس، اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي اتحاد طلاب الجامعة وفق الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية الذي اعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن أعداد الطلاب المُتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2024/2025، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين للانتخابات 28628 طالبًا وطالبة (14138 طالبًا - 13206 طالبات)، موزعين على الجامعات الحكومية، الجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، والجامعات الخاصة، المعاهد وبلغ أعداد الطلاب المُتقدمين لانتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس للعام الجامعى 2024/2025 عدد (٧١٦) طالب وطالبة

وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر على ان تكون جولة الإعادة ستكون يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الإتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الإنتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اليوم، انطلاق المؤتمر الحادي عشر لمستشفى علاج الأورام والطب النووي بطب عين شمس - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق