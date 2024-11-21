اليوم.. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي اتحاد طلاب جامعة عين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:28 صباحاً - أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس، اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي اتحاد طلاب الجامعة وفق الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية الذي اعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن أعداد الطلاب المُتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2024/2025، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين للانتخابات 28628 طالبًا وطالبة (14138 طالبًا - 13206 طالبات)، موزعين على الجامعات الحكومية، الجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، والجامعات الخاصة، المعاهد وبلغ أعداد الطلاب المُتقدمين لانتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس للعام الجامعى 2024/2025 عدد (٧١٦) طالب وطالبة

وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر على ان تكون جولة الإعادة ستكون يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الإتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الإنتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024