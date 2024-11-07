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محمد المصري.. صائد الدبابات الأسطورة الذي أرعب العدو ورحل مخلدا في ذاكرة الوطن (بروفايل) - أخبار كلمتك

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محمد المصري.. صائد الدبابات الأسطورة الذي أرعب العدو ورحل مخلدا في ذاكرة الوطن (بروفايل) - أخبار كلمتك

محمد المصري.. صائد الدبابات الأسطورة الذي أرعب العدو ورحل مخلدا في ذاكرة الوطن (بروفايل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً - توفي محمد إبراهيم المصري «صائد الدبابات»، أحد أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 عن عمر يناهز 76 عام.

من هو محمد المصري أحد أبطال حرب أكتوبر 1973؟

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص محمد المصري أحد أبطال حرب أكتوبر 1973 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

محمد المصري أحد أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر

أبرز المعلومات عن محمد المصري أحد أبطال حرب أكتوبر

- محمد المصري من أبطال حرب أكتوبر 1973.

- محمد المصري ولد عام 1948 في محافظة الشرقية.

- محمد المصري كان يعيش بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

- محمد إبراهيم المصري هو أحد صائدي الدبابات في حرب أكتوبر.

- محمد إبراهيم المصري هو جندي مصري حاصل على وسام نجمة سيناء.

محمد المصري أحد أبطال حرب أكتوبر 73

محمد المصري أحد أبطال حرب أكتوبر

- محمد المصري هو أحد أفراد وأبطال فصائل المولتيكا بالقوات المسلحة.

- محمد المصري التحق بالجيش المصري لتأدية الخدمة العسكرية عام 1969.

- محمد المصري حصول على الثانوية العامة من مدرسة «ديرب نجم الثانوية».

- محمد المصري لقب بـ«صائد الدبابات» لقيامه بدور بطولي بارز في حرب أكتوبر.

- محمد المصري انضم لسلاح الصاعقة، وقضي 3 أشهر بمدرسة الصاعقة بـ«أنشاص».

محمد المصري أحد أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر

محمد المصري صائد الدبابات في حرب أكتوبر 1973

- محمد المصري استخدم الصواريخ لاصطياد أهداف العدو من الدبابات في حرب أكتوبر.

- محمد المصري التحق بمدرسة المظلات وقضي بها 3 أشهر أخرى لعيش مرحلة البناء الفكري.

- محمد المصري نجح في تدمير 27 دبابة في نطاق عمله بمناطق وادي النخيل والفردان وتبة الشجرة «بصاروخ المولتيكا».

محمد المصري أحد أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر

وفاة محمد المصري أحد أبطال حرب أكتوبر

يذكر أن نجل شقيقة البطل محمد المصري، أعلن خبر وفاته اليوم الخميس من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله خالي محمد المصري، صائد الدبابات ربنا يرحمه ويغفر له فسيح جناته».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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