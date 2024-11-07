القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

آصف رحمن، قصة جاسوس اخترق حصون المخابرات الأمريكية - أخبار كلمتك

آصف رحمن، قصة جاسوس اخترق حصون المخابرات الأمريكية - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وكيل التعليم بالجيزة يحيل معلمين وإخصائيين للتحقيق لتغيبهم عن العمل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وكيل التعليم بالجيزة يحيل معلمين وإخصائيين للتحقيق لتغيبهم عن العمل - أخبار كلمتك

وكيل التعليم بالجيزة يحيل معلمين وإخصائيين للتحقيق لتغيبهم عن العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:39 مساءً - تفقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، سير العملية التعليمية بإدارة الهرم التعليمية ومبنى الإدارة التعليمية لمتابعة سير انضباط العمل.

0a1d294d95.jpg

وبدأ عطية الزيارة بإدارة الهرم التعليمية، حيث تفقد مدارس (أحمد بهجت الرسمية لغات، محمد كريم الاعدادية المشتركة، الدكتور عبد المنعم سعودي الابتدائية، أحمد بهجت الثانوية بنين، ومدرسة الشهيد عبد الله أبو زيد الابتدائية).

 

ac0062576c.jpg

 

كما تفقد مبنى الإدارة التعليمية لمتابعة مدى الانضباط الإداري وحسن المعاملة مع الجمهور وانتظام سير العمل، وحصر نسبة الغياب من السادة العاملين بالإدارة،  كما عقد اجتماع مع الموجهين الأوائل للوقوف على سد العجز ومطابقة الأنصبة الخاصة بالمعلمين مع محاسبة كل معلم في حالة عدم اكتمال نصابه.

وأحال وكيل الوزارة معلمًا ومشرف المادة للشئون القانونية لعدم اكتمال نصابه، كما أمر بالتحقيق مع المعلمين والاخصائيين الاجتماعيين المتغيبين عن العمل.

40a359bc1e.jpg

وأكد مدير تعليم الجيزة ضرورة تقليل الكثافات عن 49 طالبا وطالبة، والتنبيه على استمرار النظافة العامة بالمدارس والفناء ودورات المياه وتعقيمها بشكل يومى حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

61c6016093.jpg

 كما شدد على حصر نسب الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين وحل مشكلة الكثافات ونزول لجان متابعات يوميا وتواجد العلم والقسم.

4806377acd.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق