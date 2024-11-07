البناء والأخشاب توقع تجديد اتفاقية العمل الجماعية للعاملين بشركة أسمنت أسيوط CEMEX - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:36 مساءً - وقع عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مع باجو كاسترو، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط CEMEX، اتفاقية العمل الجماعية للعاملين بالشركة، بعد تجديدها لمدة 3 سنوات.

جاء ذلك بحضور عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، عبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة العامة، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت أسيوط، وعلي يحيى، وعماد الدين عبد الحفيظ، نائبا رئيس اللجنة النقابية، ومحمد نبيه فوزي الأمين العام، وأشرف إسماعيل، عضو اللجنة.

ومن جانب الشركة وفيق عماد بشارة، نائب رئيس الشركة لقطاع الموارد البشرية، وأمل البيه، نائب رئيس الشركة لقطاع الشئون القانونية.

وتضمن التجديد، التزام الشركة بكافة المزايا الواردة في الاتفاقية لمدة 3 سنوات جديدة، فيما يتعلق بالحوافز والأرباح والبدلات وغيرها.

من جانبه وجه عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر لإدارة شركة أسمنت أسيوط، لحرصها على مصالح العاملين، والالتزام بكافة المزايا الواردة بالاتفاقية.

ودعا عبد المنعم الجمل، مجالس إدارات شركات القطاع الخاص والمستثمرين، إلى ضرورة إبرام اتفاقيات العمل الجماعية التي تحقق التوازن المطلوب بين مكتسبات العاملين من ناحية ومصلحة الإنتاج من ناحية أخرى.

وقال عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب: تجديد الاتفاقية شهادة على متانة وقوة العلاقة بين التنظيم النقايي، وإدارة الشركة، بما يعود بالنفع على الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات التي تواجه قطاع صناعة الأسمنت في الوقت الحالي، إلا أن إدارة الشركة حريصة على دعم ورعاية العاملين وأسرهم، في ضوء جهودها لتشجيع استمرار مسيرة العمل والإنتاج.