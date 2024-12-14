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مشاهير العرب - تزوجت 4 مرات وتهديد بالقتل وراء ابتعادها عن الفن.. أبرز المعلومات عن نهلة سلامة بعد تصدرها التريند - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تزوجت 4 مرات وتهديد بالقتل وراء ابتعادها عن الفن.. أبرز المعلومات عن نهلة سلامة بعد تصدرها التريند - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تزوجت 4 مرات وتهديد بالقتل وراء ابتعادها عن الفن.. أبرز المعلومات عن نهلة سلامة بعد تصدرها التريند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 05:16 مساءً - بعد غياب استمر لسنوات طويلة، عادت الفنانة نهلة سلامة لتصدر المشهد من جديد عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما كشفت عن أسباب غيابها، وتحدثت عن عدد زيجاتها وسر انفصالها، مما زاد من بحث الجمهور حول تفاصيل حياتها، وأبرز المعلومات عنها.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول نهلة سلامة، تستعرض كلمتك في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفنانة نهلة سلامة.

نهلة سلامة

أبرز المعلومات عن الفنانة نهلة سلامة

- نهلة سلامة ممثلة مصرية، ولدت في 31 مايو لعام 1968، لعائلة فنية حيث والدها الموسيقي فاروق سلامة.

- بدايتها من خلال المسرح حيث شاركت في عدة مسرحيات منها عالم كورة، بولوتيكا.

نهلة سلامة

- لتبدأ مسيرتها في عالم الفن، لتقدم عدد كبير من الأعمال في السينما والمسرح والدراما، أبرزها: «نقاوة، والنمس، وأمواج الغضب، ونقل عام، وأرض النعام، وجبل الحلال، واللومنجي، والكأس واحد، وأرواح خفية، والحياة حلوة، وريا وسكينة».

- وكانت نهلة سلامة اختفت عن الفن لفترة من الوقت، مما زاد من تسأل الجمهور عنها، الأمر الذي أوضحته أنها تلقت تهديد بالقتل من زوجها لطلبها الطلاق.

تهديد نهلة سلامة بالقتل

وكانت نهلة سلامة، كشفت عن سر اختفائها في تصريحات تلفزيونية، قائلة، إنها تلقت تهديد من زوجها بالقتل، وذلك بعدما اكتشف علاقتها بشخص آخر ورغبتها في الطلاق، مشيرة إلى أن ذلك الأمر جعلها تسافر لعدة دول حتى تتمكن من الابتعاد عنه.

وأضافت نهلة سلامة، أنها تزوجت خلال حياتها 4 مرات، ولكنها ترفض فكرة الزواج من الراجل لكي ينفق عليها، مشيرة إلى أن ذلك الأمر صعب بالنسبة لديها، مردفة: أن جميع زيجاتها كانت عن حب، وتنتظر الزواج الخامس.

آخر أعمال نهلة سلامة

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال نهلة سلامة مشاركتها في مسلسل حضرة العمدة الذي عرض خلال موسم رمضان 2023.

شارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة عدد كبير من النجوم، أبرزهم، روبي، أحمد رزق، بسمة، أحمد بدير، سميحة أيوب، وفاء عامر، إدوارد، محمود عبد المغني، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، نهلة سلامة، محمد الصاوي، محمود حافظ، حسام داغر، صولا عمر، كريم عبد الخالق، زينب العبد.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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