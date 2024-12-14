مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء الفنان سيد الفيومي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 04:56 مساءً - تستقبل أسرة الفنان الراحل سيد الفيومي اليوم السبت، واجب العزاء في الفقيد عقب صلاة المغرب، وذلك بعد رحيله عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن يقام عزاء الفنان سيد الفيومي أمام منزله بصفط اللبن، وذلك حسبما أعلن الفنان حسن العربي من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «عزاء الفنان الصديق الغالي سيد الفيومي في عزبة أمين أمام منزله بصفط اللبن اليوم بعد صلاة المغرب».

وفاة الفنان سيد الفيومي

رحل الفنان سيد الفيومي عن عالمنا صباح اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، بعد صراع مع المرض، وذلك حسبما أعلن شقيقه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب شقيق الفنان سيد الفيومي: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله أخويا الكبير سيد الفيومي».

هشام منصور ينعي سيد الفيومي

وحرص عدد من نجوم الفن على نعيالفنان سيد الفيومي كان من أبرزهم صديقه الفنان هشام منصور حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صوره للفقيد معلقا عليها: «خبر مفجع.. وفاة صديق عمري الفنان سيد الفيومي».

أهم أعمال الفنان سيد الفيومي

شارك الفنان سيد الفيومي في العديد من الأعمال، وكان أبرزها: «الخواجة عبد القادر، وفيفا أطاطا، راجل وست ستات، إسماعيل ياسين أبوضحكة جنان بيت العيلة، وسيت كوم شباب أون لاين 2. كما شارك في العديد من الأفلام أبرزها: «جاءنا البيان التالي، صاحب صاحبه، الأولة في الغرام، سحر العيون، رشة جريئة».

آخر أعمال الفنان سيد الفيومي

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال سيد الفيومي مسلسل بحر دلهوم، وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: أحمد عثمان، محمود حمدان، محمد غزي، محمد نصر، خالد محروس، أحمد سند، وغيرهم، والمسلسل من تأليف وإخراج محمود عبد الكافي.