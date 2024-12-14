مشاهير العرب - بإطلالة جذابة.. مي كساب تلفت الأنظار برفقة زوجها أوكا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 05:16 مساءً - مي كساب.. تصدرت الفنانة مي كساب، تريند محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت بإطلالة أنيقة في حفل بوليوود بالعربي برفقة زوجها أوكا.

الفنانة مي كساب

وشاركت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور «إنستجرام ، متابعيها أحدث جلسة تصوير لها برفقه زوجها مطرب المهرجانات أوكا.

ولفتت مي كساب، الأنظار في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الراقي والأنيق، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا أكمام طويلة واتسم باللون الأزرق اللامع الذي كشف عن رشاقتها، وتزينت بمجموعة من المجوهرات المتناسقة مع إطلالتها مما منحها إطلالة متكاملة.

أغنية قطة لـ مي كساب

وطرحت مي كساب، أغنية بعنوان «قطة» على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل، وشاركها في التمثيل بالكليب مؤمن نور، والكليب من إخراج ميا المهدي.

أخر أعمال مي كساب

ويذكر، أن مي كساب، شاركت بالموسم الرمضاني 2024، في مسلسل «العتاولة» بطولة النجم أحمد السقا وطارق لطفي، إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: زينة، وسامي مغاوري، وهدى الأتربي، وحنان يوسف، وباسم سمره، وميمي جمال، ومنة تيسير، ومريم الجندي، ومحمد التاجي، ومصطفى أبو سريع، ونهى عابدين، والمسلسل من إنتاج أنور صادق الصباح.

ودارت أحداث المسلسل في مدينة الإسكندرية، وجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطاً في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.