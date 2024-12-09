بندق يتصدر تريند اليوتيوب بـ "كنت فاكرك" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:32 صباحاً - تصدر المطرب الشاب حودة بندق، تريند اليوتيوب في الساعات الماضية، بأغنيته الجديدة “انا كنت فاكرك فاكرك”، والتي احتل بها الترتيب الـ 27 على ميوزك اليوتيوب.



تقول كلمات أغنية حودة بندق،:انا كنت فاكرك فاكرك، وانت طلعت اصفر وبتاكلك، يالي انت بيا مخك شاغلك، هو انت فين عشان مش شايفك، مش هعمل عقلي بعقلك، عقلي مايشغلوش واحد زيك، باي باي عشان خلاص فات وقتك، خد جنب للي جاي من بعدك، خدلك ساتر تلاشاني، عشان نفسك دا مش علشاني

علشان ماليش سلطه علي لساني"



ويواصل فيها بقوله: “صدقني ممكن اطوح فيك، واحب اقول لجنابك، اول ما روحت انا جبت بدالك، ابعد بعيد بقي يصلح حالك، انا مش هطبطب تاني عليك، يابا لما عشمك ياخدك، اوعاك تنسي اني كنت باخدك، علي جنب وأفهمك واسايسك، وقت ما كان مفيش حد جنبك، لو جاي ف عند هعاندك، يالي بتنسي ان ليا عندك، مفيش حنيه تاني ولا احايلك، لو اتلويت زنبك علي جنبك”

على الجانب الأخر، كان تصدر المطرب حودة بندق، تريند اليوتيوب، منذ شهرين، بأغنية “روقان”، التى وصلت نسبة مشاهدتها إلى ما يقرب من 50 مليون مشاهدة.



في هذا السياق، احتفل حودة بندق، بتصدر أغنية روقان للتريند، للشهر الثاني على التوالي، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: "50 مليون مشاهدة في فيديو واحد بس ولسه بفضل الله رقم 1️ على يوتيوب".

وقال مطرب المهرجانات حودة بندق إن النجم جورج وسوف هو من اكتشف موهبته في الغناء.

وكان حودة بندق قد قال في تصريحات تليفزيونية: “أنا أغني وعمري 5 سنوات، وجورج وسوف هو من اكتشفني في عام 2008”.

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