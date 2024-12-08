الكرملين: الفصائل المسلحة قدمت ضمانات أمنية للقواعد العسكرية الروسية في سوريا - أخبار كلمتك

الكرملين: الفصائل المسلحة قدمت ضمانات أمنية للقواعد العسكرية الروسية في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:57 - السرطان: ستحصل على المزيد من الفوائد.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:57 - السرطان: ستحصل على المزيد من الفوائد.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

تعرف على مميزات فيزا الشركات من بنك مصر - أخبار كلمتك

تعرف على مميزات فيزا الشركات من بنك مصر - أخبار كلمتك

أستاذ علوم سياسية: تطورات الأوضاع في سوريا لن تتوقف على سقوط بشار الأسد - أخبار كلمتك

أستاذ علوم سياسية: تطورات الأوضاع في سوريا لن تتوقف على سقوط بشار الأسد - أخبار كلمتك

وزير العمل: وفرنا 9 آلاف وظيفة بالضبعة ونهتم بالتشغيل داخل مصر - أخبار كلمتك

وزير العمل: وفرنا 9 آلاف وظيفة بالضبعة ونهتم بالتشغيل داخل مصر - أخبار كلمتك

لاول مرة البيض يلتقي طارق صالح وهذا مادار بينهم - أخبار كلمتك

لاول مرة البيض يلتقي طارق صالح وهذا مادار بينهم - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. قيادي حوثي يختطف عامل كرهينة بصنعاء - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. قيادي حوثي يختطف عامل كرهينة بصنعاء - أخبار كلمتك

مارسيليا يهزم سانت إيتيان ويقترب من المتصدر في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

مارسيليا يهزم سانت إيتيان ويقترب من المتصدر في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، انتصار مثير لـ أتلتيكو مدريد على إشبيلية - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، انتصار مثير لـ أتلتيكو مدريد على إشبيلية - أخبار كلمتك

مناقشات مستفيضة لمشروع قانون المسئولية الطبية داخل مجلس الشيوخ - أخبار كلمتك

مناقشات مستفيضة لمشروع قانون المسئولية الطبية داخل مجلس الشيوخ - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مسلسل وتر حساس الحلقة 31، مازن يعترف بقتل ليلى - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مسلسل وتر حساس الحلقة 31، مازن يعترف بقتل ليلى - أخبار كلمتك

مسلسل وتر حساس الحلقة 31، مازن يعترف بقتل ليلى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:51 مساءً - مسلسل وتر حساس الحلقة 31 ، تفاجأ عشاق ومتابعو مسلسل وتر حساس بأحداث غير متوقعة خلال مسلسل وتر حساس الحلقة 31 حيث تم الكشف عن مقتل ليلى في غرفة نومها وتعرض عبد الرحمن للاعتداء وكاد أن يلقى حتفه ولكن الشرطة تنجح في إنقاذه.

وتتلقى سلمى مكالمة هاتفية تخبرها بهذا الخبر الصادم وتظهر على وجهها علامات الصدمة، أما داليا فتدخل في حالة انهيار بعد معرفتها بالخبر.

صدمة داليا وسلمى بعد رؤية جثة ليلى

وخلال مسلسل وتر حساس الحلقة 31 تذهب سلمى وداليا إلى المشرحة لرؤية جثة شقيقتهما وتنهار كل منهما أمام ليلى، وتسقط والدتهما مغشيا عليها أمام باب المشرحة، وتأتي رغدة لمساندة سلمى في محنتها، بينما يعلم نور الدين من خلال جمال أن عبد الرحمن وليلى كانت سويا في غرفة النوم

نهاية صادمة لـ مسلسل وتر حساس الحلقة 31

وتختتم الحلقة أحداثها بالكشف عن ضلوع عادل ومختار في الحادث الذي وقع لكل من ليلى وعبد الرحمن، أما مازن فيذهب للشرطة ويعترف أمام الضابط أنه قاتل ليلى.

489.webp

  

أبطال مسلسل وتر حساس.. تعرف عليهم

ومسلسل وتر حساس من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق