مسلسل وتر حساس الحلقة 31، مازن يعترف بقتل ليلى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:51 مساءً - مسلسل وتر حساس الحلقة 31 ، تفاجأ عشاق ومتابعو مسلسل وتر حساس بأحداث غير متوقعة خلال مسلسل وتر حساس الحلقة 31 حيث تم الكشف عن مقتل ليلى في غرفة نومها وتعرض عبد الرحمن للاعتداء وكاد أن يلقى حتفه ولكن الشرطة تنجح في إنقاذه.

وتتلقى سلمى مكالمة هاتفية تخبرها بهذا الخبر الصادم وتظهر على وجهها علامات الصدمة، أما داليا فتدخل في حالة انهيار بعد معرفتها بالخبر.

صدمة داليا وسلمى بعد رؤية جثة ليلى

وخلال مسلسل وتر حساس الحلقة 31 تذهب سلمى وداليا إلى المشرحة لرؤية جثة شقيقتهما وتنهار كل منهما أمام ليلى، وتسقط والدتهما مغشيا عليها أمام باب المشرحة، وتأتي رغدة لمساندة سلمى في محنتها، بينما يعلم نور الدين من خلال جمال أن عبد الرحمن وليلى كانت سويا في غرفة النوم

نهاية صادمة لـ مسلسل وتر حساس الحلقة 31

وتختتم الحلقة أحداثها بالكشف عن ضلوع عادل ومختار في الحادث الذي وقع لكل من ليلى وعبد الرحمن، أما مازن فيذهب للشرطة ويعترف أمام الضابط أنه قاتل ليلى.

أبطال مسلسل وتر حساس.. تعرف عليهم

ومسلسل وتر حساس من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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