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تعرف على تفاصيل السهرة الغنائية لـ إليسا وآدم احتفالًا برأس السنة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:41 صباحاً - تستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لإحياء جولة غنائية، خلال سهرات ليلة رأس السنة، وتأتي أبرز حفلاتها برفقة المطرب آدم.

 

في هذا السياق، تقدم إليسا خلال حفل شهر ديسمبر الجاري، توليفة من أشهر أغانيها، أثناء حفلاتها في "كازينو لبنان".

 

على الجانب الآخر، تشارك الفنانة اللبنانية إليسا بعرض غنائي على هامش بطولة الجولف بالعاصمة السعودية الرياض يوم 6 ديسمبر الجاري.

 

ويقام العرض في نادي الرياض للجولف، ضمن فعاليات موسم الرياض تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

 

أغنية وطنية لـ إليسا قريبا

في جانب آخر، كانت قدأعلنت  الفنانة اللبنانية إليسا عن عمل غنائي جديد تطرحه قريبا.

 

ويبدو أن العمل سيكون أغنية وطنية عن بيروت، بعد ما نشرت إليسا عبر حسابها على منصة إكس مقطع فيديو قصير يروج للعمل، ظهرت فيه مشاهد من بيروت تحت عنوان “حبك مثل بيروت”.

 

ويقام العرض في نادي الرياض للجولف، ضمن فعاليات موسم الرياض تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

 

أغنية وطنية لـ إليسا قريبا

في جانب آخر كانت أعلنت  الفنانة اللبنانية إليسا عن عمل غنائي جديد تطرحه قريبا.

 

ويبدو أن العمل سيكون أغنية وطنية عن بيروت، بعد ما نشرت إليسا عبر حسابها على منصة إكس مقطع فيديو قصير يروج للعمل، ظهرت فيه مشاهد من بيروت تحت عنوان “حبك مثل بيروت”.

 

من ناحية آخري، أعلنت  الفنانة اللبنانية إليسا عن عمل غنائي جديد تطرحه قريبا.

 

ويبدو أن العمل سيكون أغنية وطنية عن بيروت، بعد ما نشرت إليسا عبر حسابها على منصة إكس مقطع فيديو قصير يروج للعمل، ظهرت فيه مشاهد من بيروت تحت عنوان “حبك مثل بيروت”.

 

وكانت إليسا علقت حفلاتها الغنائية لفترة بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان، لكنها عادت واستأنفت نشاطها مؤخرا.

حفل رامي صبري وإليسا في السعودية

 

وفي وقت سابق أحيت إليسا واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في المملكة العربية السعودية وشاركها الحفل الفنان رامي صبري.

 

وقدمت إليسا خلال حفلها بالسعودية عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة ومنهم كرمالك وبتمون، كما أنها تألقت في غناء أغنية يا سهر الليالي ورقص معها الجمهور.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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