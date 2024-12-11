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بناء ديكورات جديدة بمدينة سمالوط بالمنيا من أجل "فهد البطل" - أخبار كلمتك

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بناء ديكورات جديدة بمدينة سمالوط بالمنيا من أجل "فهد البطل" - أخبار كلمتك

بناء ديكورات جديدة بمدينة سمالوط بالمنيا من أجل "فهد البطل" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:50 صباحاً - يعكف القائمون علي مسلسل فهد البطل علي بناء بعض الديكورات المنزلية الخاصة بأبطال العمل، ومن المقرر أن يتم التصوير بها خلال الأسبوع المقبل.

قصة مسلسل فهد البطل 

وتشهد أحداث الحلقة الأولى من العمل مشاجرة بين العوضى وأحد أفراد المنطقة الذى يتطاول على شقيقته التى تلعب دورها الفنانة «كارولين عزمي»، وعلى إثرها يتم احتجاز «فهد» فى السجن لمدة 24 ساعة، إلى أن يُخلى سبيله.

تتر مسلسل فهد البطل 

وعلمت “كلمتك” أنه تم الاتفاق مع محمود الليثى وعمر كمال على تقديم تترى البداية والنهاية وعدد من الأغاني التى سوف تتخلل الأحداث.

أبطال مسلسل فهد البطل 

ويشارك فى مسلسل فهد البطل كل من: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، وأحمد ماجد.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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