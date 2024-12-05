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مشاهير العرب - بمناسبة ذكرى ميلادها.. أبرز المحطات في حياة «كروان الشرق» فايزة أحمد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بمناسبة ذكرى ميلادها.. أبرز المحطات في حياة «كروان الشرق» فايزة أحمد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بمناسبة ذكرى ميلادها.. أبرز المحطات في حياة «كروان الشرق» فايزة أحمد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:48 صباحاً - فايزة احمد.. تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنانة فايزة أحمد، التي تميزت بصوتها الساحر واحساسها المختلف، وأصبحت أيقونة من أيقونات الطرب، في الزمن الجميل وحتي يومنا هذا، وأغانيها التي تناسب كل الأذواق، ومن أهم مراحل حياتها، حتي لقبها الجمهور بـ «كروان الشرق».

النشأة الفنية لـ فايزة أحمد

بدأت الفنانة فايزة أحمد، مشوارها الفني في سن مبكرة، وبدأت الغناء عندما كانت تبلغ من العمر 9 سنوات، كان صوتها قوياً لدرجة أنها كانت تغني بدون ميكروفون، بعد فترة من تركها المدرسة عوضتفايزة أحمد ذلك بتعليم نفسها الغناء من خلال معلمين خاصين.

فايزة أحمد

في عام 1947، اجتازت فايزة أحمد امتحان الإذاعة اللبنانية ولكن لم تحقق النجاح المطلوب بسبب صغر سنها، لم تستسلم فايزة، بل انتقلت إلى دمشق حيث تقدمت لامتحان الإذاعة السورية، ونجحت بعد عدة محاولات حتى أصبحت مطربة معتمدة.

وفي خمسينيات القرن الماضي، انتقلت فايزة إلى مصر حيث بدأت مسيرتها الفنية الحقيقية، قدمتها الإذاعة المصرية للجمهور، وتمكنت من التعاون مع كبار الملحنين مثل محمد الموجي وكمال الطويل وفريد الأطرش، كانت أغنيتها الشهيرة "أنا قلبي ليك ميال" من أبرز المحطات في مسيرتها، حيث عكست مشاعرها الصادقة وتجربتها الشخصية

فايزة أحمد

أعمال فايزة أحمد

قدمت فايزة أحمد، أكثر من 320 أغنية خلال مسيرتها الفنية، ومن أشهر أغانيها "يا ما القمر عالباب"، "ست الحبايب"، و"أيوه تعبني هواك".

كانت أغنية "يا ما القمر عالباب" التي تتحدث عن الحب والزواج، وكتب كلماتها مرسي جميل عزيز ولحنها محمد الموجي، تعتبر هذه الأغنية واحدة من العلامات الفارقة في تاريخ الأغنية العربية.

زيجات فايزة أحمد

تزوجت فايزة أحمد، عدة مرات، فكان أولها من عازف الكمان عبد الفتاح محمد السيد سليمان، حيث تم عقد زواجهما بمهر جنيه واحد فقط، وتزوجت لاحقاً من الموسيقار محمد سلطان الذي كان له دور كبير في حياتها الفنية والشخصية، وأنجبا توأمين هما طارق وعمرو، واستمر زواجهما لمدة 17 عاماً قبل أن ينفصلا.

فايزة أحمد وزوجها

وفاة فايزة أحمد

ورحلت الفنانة فايزة أحمد عن عالمنا في 21 من سبتمبر عام 1983، عن عمر يناهز 49 عاما، بعد دخولها في غيبوبة تامة وذلك بعد صرع طويل مع المرض.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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