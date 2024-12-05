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إيرادات فيلم "الحريفة 2" في أول أيام عرضه بالسينمات - أخبار كلمتك

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إيرادات فيلم "الحريفة 2" في أول أيام عرضه بالسينمات - أخبار كلمتك

إيرادات فيلم "الحريفة 2" في أول أيام عرضه بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:39 صباحاً -  تصدر فيلم “الحريفة 2” بطولة الفنان الشاب نور النبوي، إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية، وذلك في أول أيام عرضه بالسينمات أمس الأربعاء الموافق 4 ديسمبر الجاري. 

 

إيرادات فيلم الحريفة 2 بالسينمات

 وحقق فيلم الحريفة 2 “الريمونتادا” إيرادات تجاوزت الـ 3 ملايين و401 ألف جنيه بشباك التذاكر المصري. 

 

قصة فيلم الحريفة 2 

 وتدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

 

أبطال فيلم الحريفة 2 

وفيلم “الحريفة 2" (الريمونتادا) بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، وأحمد غزي، وكزبرة، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، ونورين أبو سعدة، وكريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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