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مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل إقامة جبرية بطولة صابرين - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل إقامة جبرية بطولة صابرين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل إقامة جبرية بطولة صابرين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:15 صباحاً - تنطلق أولى حلقات مسلسل «إقامة جبرية» بطولة النجمة صابرين، وهنا الزاهد، في 8 من يناير المقبل، عبر منصة watch it.

ليكون بذلك هو أول أعمال watch it، التي تعرض عبر شاشتها في العام الجديد.

قصة مسلسل إقامة جبرية

وتدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات.

مسلسل إقامة جبرية

كما تقوم هنا الزاهد بدور صيدلانية تعاني من أزمة نفسية في التعامل مع الرجال، وتسعى الطبيبة النفسية «صابرين» ووالدة محمد الشرنوبي، إلى مساعدتها، بينما يؤدي محمد الشرنوبي دور بطل عالمي في السباحة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

يشارك في بطولة مسلسل إقامة جبرية، عدد من نجوم الفن أبرزهم: هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق، ويعد العمل أحدث أعمال watch it الأصلية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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