مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل إقامة جبرية بطولة صابرين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:15 صباحاً - تنطلق أولى حلقات مسلسل «إقامة جبرية» بطولة النجمة صابرين، وهنا الزاهد، في 8 من يناير المقبل، عبر منصة watch it.

ليكون بذلك هو أول أعمال watch it، التي تعرض عبر شاشتها في العام الجديد.

قصة مسلسل إقامة جبرية

وتدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات.

كما تقوم هنا الزاهد بدور صيدلانية تعاني من أزمة نفسية في التعامل مع الرجال، وتسعى الطبيبة النفسية «صابرين» ووالدة محمد الشرنوبي، إلى مساعدتها، بينما يؤدي محمد الشرنوبي دور بطل عالمي في السباحة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

يشارك في بطولة مسلسل إقامة جبرية، عدد من نجوم الفن أبرزهم: هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق، ويعد العمل أحدث أعمال watch it الأصلية.