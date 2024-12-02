أحمد زعيم يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "حب تانى" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:13 مساءً - أعلن المطرب أحمد زعيم عن موعد إطلاق فيديو كليب أغنيته الجديدة “حُب تانى”.

وكتب زعيم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام": "استنوا أغنيتي الجديدة #حب_تاني بعد تأجيلها ليوم الخميس 5 / 12".

فريق عمل أغنية حب تاني

ومن المقرر طرح الأغنية على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنية "حب تانى" من كلمات الشاعر محمد يونس، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وميكس وماستر خالد سند، وإخراج أحمد علاء الجندي.

أحمد زعيم

يعود الفنان أحمد زعيم إلى الغناء، بعد تقديمه أغنية "يا عراف" العام الماضى بالمشاركة مع الفنان أحمد سعد ومروان نوردو، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، تخطى أكثر من 53 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

يذكر أيضا أن أحدث ألحان أحمد زعيم كانت أغنية "ابتسمت" للفنانة شيرين عبد الوهاب فى ألبومها الأخير، وأغنية "حلالى" للفنانة إليسا، وأغنية "كل وعد" للفنان وائل جسار.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.