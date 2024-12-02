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أحمد زعيم يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "حب تانى" - أخبار كلمتك

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أحمد زعيم يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "حب تانى" - أخبار كلمتك

أحمد زعيم يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "حب تانى" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:13 مساءً - أعلن المطرب أحمد زعيم  عن موعد إطلاق فيديو كليب أغنيته الجديدة “حُب تانى”.

وكتب زعيم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام": "استنوا أغنيتي الجديدة #حب_تاني بعد تأجيلها ليوم الخميس 5 / 12".

فريق عمل أغنية حب تاني 

 ومن المقرر طرح الأغنية على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنية "حب تانى" من كلمات الشاعر محمد يونس، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وميكس وماستر خالد سند، وإخراج أحمد علاء الجندي.

 

أحمد زعيم

 يعود الفنان أحمد زعيم إلى الغناء، بعد تقديمه أغنية "يا عراف" العام الماضى بالمشاركة مع الفنان أحمد سعد ومروان نوردو، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، تخطى أكثر من 53 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

 يذكر أيضا أن أحدث ألحان أحمد زعيم كانت أغنية "ابتسمت" للفنانة شيرين عبد الوهاب فى ألبومها الأخير، وأغنية "حلالى"  للفنانة إليسا، وأغنية "كل وعد" للفنان وائل جسار.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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