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اول توضيح امني يكشف حقيقة اختطاف نجل مدير امن عدن - أخبار كلمتك

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اول توضيح امني يكشف حقيقة اختطاف نجل مدير امن عدن - أخبار كلمتك

اول توضيح امني يكشف حقيقة اختطاف نجل مدير امن عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:52 مساءً - كلمتك/خاص:

قال النقيب خالد السنمي المتحدث الرسمي لشرطة عدن، طالعت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد اختطاف ابن مدير امن العاصمة عدن اللواء مطهر الشعيبي،  مؤكدا بإنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن اختطاف أحد أبناء اللواء مطهر الشعيبي، مدير أمن عدن.

وأشار بالنقيب السنمي، منشور له على صفحته بالفيسبوك، إلى انه يود ان يخبر الاغبياء ومحبين الاشاعات والباحثين عن اعجابات والحالمين باقلاق السكينة في وطننا الحبيب بان الاخبار غير صحيحة وكلها اشاعات.

وقال السنمي، لكل من يبادرون في النسخ واللصق وهم محسوبين ناشطين واعلاميين عيب اقلها كلفوا انفسكم وتاكدوا قبل النشر لان المطابخ الاعلامية شغالين رف وكلها اخبار مزيفة وتهدف لخلط الاوراق كوننا في مرحلة صعبة فلا تستعجلوا قبل معرفة الحقيقة من مصادرها.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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