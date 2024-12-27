اول توضيح امني يكشف حقيقة اختطاف نجل مدير امن عدن - أخبار كلمتك

قال النقيب خالد السنمي المتحدث الرسمي لشرطة عدن، طالعت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد اختطاف ابن مدير امن العاصمة عدن اللواء مطهر الشعيبي، مؤكدا بإنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن اختطاف أحد أبناء اللواء مطهر الشعيبي، مدير أمن عدن.

وأشار بالنقيب السنمي، منشور له على صفحته بالفيسبوك، إلى انه يود ان يخبر الاغبياء ومحبين الاشاعات والباحثين عن اعجابات والحالمين باقلاق السكينة في وطننا الحبيب بان الاخبار غير صحيحة وكلها اشاعات.

وقال السنمي، لكل من يبادرون في النسخ واللصق وهم محسوبين ناشطين واعلاميين عيب اقلها كلفوا انفسكم وتاكدوا قبل النشر لان المطابخ الاعلامية شغالين رف وكلها اخبار مزيفة وتهدف لخلط الاوراق كوننا في مرحلة صعبة فلا تستعجلوا قبل معرفة الحقيقة من مصادرها.