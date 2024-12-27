قال محافظ البنك المركزي احمد المعبقي:لقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقه خالص الشكر والتقدير على الدعم الاقتصادي الكبير البالغ نصف مليار دولار منها ٣٠٠ مليون دولار وديعة مخصصة للبنك المركزي اليمني .
واضاف:لقد جاءت هذه الدفعه من الدعم في ظروف اقتصادية حرجة واستثنائيه لتسهم في تخفيف حدة الأزمة وتعيد بعض التوازن للقطاع المصرفي وتساهم في تلبية الاحتياجات الضرورية والالتزامات الحتمية للدولة وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ شهور
واختتم:يثمن البنك المركزي اليمني هذا الدعم الاخوي الكبير من اشقائنا بالمملكه وكما هو العهد بهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل الظروف الصعبه والاوقات الحرجه والاستثنائية
عاجل:تصريح هام لمحافظ البنك المركزي بشان وصول الدعم السعوي - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:52 مساءً - كلمتك/خاص:
قال محافظ البنك المركزي احمد المعبقي:لقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقه خالص الشكر والتقدير على الدعم الاقتصادي الكبير البالغ نصف مليار دولار منها ٣٠٠ مليون دولار وديعة مخصصة للبنك المركزي اليمني .
قال محافظ البنك المركزي احمد المعبقي:لقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقه خالص الشكر والتقدير على الدعم الاقتصادي الكبير البالغ نصف مليار دولار منها ٣٠٠ مليون دولار وديعة مخصصة للبنك المركزي اليمني .
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