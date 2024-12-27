رويترز: رفعت الأسد سافر إلى دبي - أخبار كلمتك

رويترز: رفعت الأسد سافر إلى دبي - أخبار كلمتك

إدانة الهجمات الجوية على صنعاء - أخبار كلمتك

إدانة الهجمات الجوية على صنعاء - أخبار كلمتك

هل يسمح البنك العربي الأفريقي بتجديد شهادة الادخار التراكمية 100%؟ - أخبار كلمتك

هل يسمح البنك العربي الأفريقي بتجديد شهادة الادخار التراكمية 100%؟ - أخبار كلمتك

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

حصاد 2024، التنمية الثقافية تختتم العام بـ 260 حفلًا فنيًا و154 ليلة عرض مسرحي - أخبار كلمتك

حصاد 2024، التنمية الثقافية تختتم العام بـ 260 حفلًا فنيًا و154 ليلة عرض مسرحي - أخبار كلمتك

انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة منبج بسوريا - أخبار كلمتك

انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة منبج بسوريا - أخبار كلمتك

نريد ود إسرائيل، حفاوة في تل أبيب بتصريحات ماهر مروان محافظ دمشق الجديد - أخبار كلمتك

نريد ود إسرائيل، حفاوة في تل أبيب بتصريحات ماهر مروان محافظ دمشق الجديد - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي الرئيس الجابوني خلال زيارته إلى ليبرفيل (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي الرئيس الجابوني خلال زيارته إلى ليبرفيل (صور) - أخبار كلمتك

بعد وفاته أمس، من هو مانموهان سينج مهندس الإصلاح الاقتصادي في الهند؟ - أخبار كلمتك

بعد وفاته أمس، من هو مانموهان سينج مهندس الإصلاح الاقتصادي في الهند؟ - أخبار كلمتك

زيادة الاستثمارات المصرية في ليبرفيل، تفاصيل بيان مشترك لـ مصر والجابون - أخبار كلمتك

زيادة الاستثمارات المصرية في ليبرفيل، تفاصيل بيان مشترك لـ مصر والجابون - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الرئيس العليمي يشيد بمواقف قيادة المملكة العربية السعودية من اجل تخفيف معاناة الشعب اليمني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس العليمي يشيد بمواقف قيادة المملكة العربية السعودية من اجل تخفيف معاناة الشعب اليمني - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يشيد بمواقف قيادة المملكة العربية السعودية من اجل تخفيف معاناة الشعب اليمني - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:32 مساءً - كلمتك/خاص:

جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمدالعليمي،رئيس مجلس القيادة الرئاسي الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على دعمهم المستمر للاقتصاد الوطني من خلال وديعة جديدة للبنك المركزي اليمني، ودفعة أخرى من المنحة الكريمة للموازنة العامة.


وقال فخامة الرئيس في تدوينة على منصة إكس: باسمي إخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والشعب اليمني، أتقدم بعظيم الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على دعمهم المستمر للاقتصاد الوطني من خلال وديعة جديدة للبنك المركزي اليمني، ودفعة أخرى من المنحة الكريمة للموازنة العامة.

وأضاف فخامة الرئيس يمثل هذا الدعم التزاما قويا من جانب الأشقاء في المملكة بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، ودعم تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والسلام والتنمية.

وجدد فخامة الرئيس الشكر للفريق الشقيق القائم على الملف اليمني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان ‬⁩، والمؤسسات السعودية الانمائية والإنسانية التي تعمل بكل تفان وإخلاص على تخفيف المعاناة، وإعادة إعمار الخدمات، وتعزيز الأمن الغذائي لجميع اليمنيين.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

إسرائيل تكشف عن عدد الجرحى إثر إطلاق صاروخ ح وثي عليها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق