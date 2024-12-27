الرئيس العليمي يشيد بمواقف قيادة المملكة العربية السعودية من اجل تخفيف معاناة الشعب اليمني - أخبار كلمتك

جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمدالعليمي،رئيس مجلس القيادة الرئاسي الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على دعمهم المستمر للاقتصاد الوطني من خلال وديعة جديدة للبنك المركزي اليمني، ودفعة أخرى من المنحة الكريمة للموازنة العامة.



وقال فخامة الرئيس في تدوينة على منصة إكس: باسمي إخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والشعب اليمني، أتقدم بعظيم الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على دعمهم المستمر للاقتصاد الوطني من خلال وديعة جديدة للبنك المركزي اليمني، ودفعة أخرى من المنحة الكريمة للموازنة العامة.

وأضاف فخامة الرئيس يمثل هذا الدعم التزاما قويا من جانب الأشقاء في المملكة بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، ودعم تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والسلام والتنمية.

وجدد فخامة الرئيس الشكر للفريق الشقيق القائم على الملف اليمني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان ‬⁩، والمؤسسات السعودية الانمائية والإنسانية التي تعمل بكل تفان وإخلاص على تخفيف المعاناة، وإعادة إعمار الخدمات، وتعزيز الأمن الغذائي لجميع اليمنيين.