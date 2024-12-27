تصريح جديد بشأن الضربة الإسرائيلية على صنعاء - أخبار كلمتك

اكد منسق الأمم المتحدة في ‎اليمن ان الغارات على ‎صنعاء أمس حدثت بينما كانت طائرة يمنية تقل المئات على وشك الهبوط



وأوضح منسق الأمم المتحدة ان تعطيل مطار ‎صنعاء من شأنه أن يؤدي إلى شل العمليات الإنسانية الدولية

مؤكداً انه إذا عطل ميناء الحديدة فسنرى تدهورا شديدا في الوضع الإنساني في ‎اليمن

