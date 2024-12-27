رويترز: رفعت الأسد سافر إلى دبي - أخبار كلمتك

رويترز: رفعت الأسد سافر إلى دبي - أخبار كلمتك

إدانة الهجمات الجوية على صنعاء - أخبار كلمتك

إدانة الهجمات الجوية على صنعاء - أخبار كلمتك

هل يسمح البنك العربي الأفريقي بتجديد شهادة الادخار التراكمية 100%؟ - أخبار كلمتك

هل يسمح البنك العربي الأفريقي بتجديد شهادة الادخار التراكمية 100%؟ - أخبار كلمتك

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

حصاد 2024، التنمية الثقافية تختتم العام بـ 260 حفلًا فنيًا و154 ليلة عرض مسرحي - أخبار كلمتك

حصاد 2024، التنمية الثقافية تختتم العام بـ 260 حفلًا فنيًا و154 ليلة عرض مسرحي - أخبار كلمتك

انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة منبج بسوريا - أخبار كلمتك

انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة منبج بسوريا - أخبار كلمتك

نريد ود إسرائيل، حفاوة في تل أبيب بتصريحات ماهر مروان محافظ دمشق الجديد - أخبار كلمتك

نريد ود إسرائيل، حفاوة في تل أبيب بتصريحات ماهر مروان محافظ دمشق الجديد - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي الرئيس الجابوني خلال زيارته إلى ليبرفيل (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي الرئيس الجابوني خلال زيارته إلى ليبرفيل (صور) - أخبار كلمتك

بعد وفاته أمس، من هو مانموهان سينج مهندس الإصلاح الاقتصادي في الهند؟ - أخبار كلمتك

بعد وفاته أمس، من هو مانموهان سينج مهندس الإصلاح الاقتصادي في الهند؟ - أخبار كلمتك

زيادة الاستثمارات المصرية في ليبرفيل، تفاصيل بيان مشترك لـ مصر والجابون - أخبار كلمتك

زيادة الاستثمارات المصرية في ليبرفيل، تفاصيل بيان مشترك لـ مصر والجابون - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تصريح جديد بشأن الضربة الإسرائيلية على صنعاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تصريح جديد بشأن الضربة الإسرائيلية على صنعاء - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشأن الضربة الإسرائيلية على صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:32 مساءً - كلمتك: خاص

اكد منسق الأمم المتحدة في ‎اليمن ان الغارات على ‎صنعاء أمس حدثت بينما كانت طائرة يمنية تقل المئات على وشك الهبوط
 
وأوضح منسق الأمم المتحدة ان تعطيل مطار ‎صنعاء من شأنه أن يؤدي إلى شل العمليات الإنسانية الدولية

مؤكداً انه إذا عطل ميناء الحديدة  فسنرى تدهورا شديدا في الوضع الإنساني في ‎اليمن
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

اعلان الاضراب الشامل بجامعات عدن وابين ولحج وشبوة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق