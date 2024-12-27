تصريح جديد بشأن الضربة الإسرائيلية على صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:32 مساءً - كلمتك: خاص
اكد منسق الأمم المتحدة في اليمن ان الغارات على صنعاء أمس حدثت بينما كانت طائرة يمنية تقل المئات على وشك الهبوط
مؤكداً انه إذا عطل ميناء الحديدة فسنرى تدهورا شديدا في الوضع الإنساني في اليمن
اكد منسق الأمم المتحدة في اليمن ان الغارات على صنعاء أمس حدثت بينما كانت طائرة يمنية تقل المئات على وشك الهبوط
وأوضح منسق الأمم المتحدة ان تعطيل مطار صنعاء من شأنه أن يؤدي إلى شل العمليات الإنسانية الدولية
مؤكداً انه إذا عطل ميناء الحديدة فسنرى تدهورا شديدا في الوضع الإنساني في اليمن
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