تصريح هام للرئيس العليمي بشأن البشارة السعودية - أخبار كلمتك





صرح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن تقديم المملكة العربية السعودية دعم اقتصادي جديد لبلادنا بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون دولار أمريكي.



وقال الرئيس العليمي في تصريح الليلة ':

باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والشعب اليمني، أتقدم بعظيم الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على دعمهم المستمر للاقتصاد الوطني من خلال وديعة جديدة للبنك المركزي اليمني، ودفعة أخرى من المنحة الكريمة للموازنة العامة.



وأكد الرئيس العليمي بالقول:يمثل هذا الدعم التزاما قويا من جانب الأشقاء في المملكة بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ‎@KingSalman ، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، ودعم تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والسلام والتنمية.



واختتم الرئيس العليمي بالقول:الشكر موصول أيضا للفريق الشقيق القائم على الملف اليمني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان ‎@kbsalsaud ، والمؤسسات السعودية الانمائية والإنسانية التي تعمل بكل تفان وإخلاص على تخفيف المعاناة، وإعادة إعمار الخدمات، وتعزيز الأمن الغذائي لجميع اليمنيين.



هذا وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم اقتصادي جديد لبلادنا بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون دولار أمريكي.



ويتضمن هذا الدعم، وديعة جديدة بقيمة 300 مليون دولار للبنك المركزي بالعاصمة عدن، تهدف إلى تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم الاقتصاد، ودفعة رابعة بقيمة 200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة العامة للحكومة ، تشمل دعم مرتبات الموظفين، نفقات التشغيل، وضمان الأمن الغذائي