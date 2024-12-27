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الحوثيين يتسببون بتوقف العلاقات الحميمية في اسرائيل - أخبار كلمتك

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الحوثيين يتسببون بتوقف العلاقات الحميمية في اسرائيل - أخبار كلمتك

الحوثيين يتسببون بتوقف العلاقات الحميمية في اسرائيل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:52 مساءً - كلمتك/

سلطت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية الضوء على معاناة مئات الآلاف من المواطنين في إسرائيل والرعب المتواصل اثر هجمات جماعة الحوثي المستمرة على تل أبيب.

وذكرت الوكالة في تقرير لها إن ردود أفعال الإسرائيليين العاديين تتراوح من العصبية إلى المزاح.

وحسب التقرير فإن برنامج تلفزيوني أجرى مقابلات مع خبراء حول مخاطر الحرمان من النوم. في البرلمان، طمأنت إحدى المشرعات ابنها عبر الهاتف بأنها ستكون هناك لاحتضانه في منتصف الليل. وهي المحادثة التي التقطها ميكروفون المنصة.

وذكر "كما انتقدت إحدى ميمات وسائل التواصل الاجتماعي الحوثيين لتعطيلهم العلاقة الحميمة بين الزوجين".

وقالت الوكالة "ربما يكون الأمر الأكثر إزعاجًا للإسرائيليين هو أن مئات الآلاف من الناس يسارعون إلى الملاجئ في كل مرة تدوي فيها صفارات الإنذار في جميع أنحاء المركز السكاني الرئيسي في إسرائيل".

وأوضحت أن هذا الاحتياط ليس فقط ضد التأثيرات المباشرة ولكن أيضًا ضد وابل الحطام الناتج عن اعتراضات عالية الارتفاع. مشيرة إلى أنه تم هدم مبنى مدرسة أصيب في هجوم ليلي واحد عندما هبط عليه جزء من رأس حربي صاروخي للحوثيين.

وقال روبين، المستشار العسكري: "لقد رأينا منذ فترة طويلة أن أعداءنا يستخدمون نظام التنبيه الخاص بنا كشكل من أشكال الضغط النفسي ضدنا". مضيفا "هنا يعمل هذا على نطاق واسع".

كما شهد دورون هدار، القائد السابق لوحدة إدارة الأزمات في الجيش الإسرائيلي، والتي تدير عمليات محاكاة لقدرات العدو وعقائده، تجربة مماثلة.
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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