كولر يجتمع مع جهازه المعاون استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

كولر يجتمع مع جهازه المعاون استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تعلن الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تعلن الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم - أخبار كلمتك

مدبولي خلال تفقده جامعة الوادي الجديد: اهتمام غير مسبوق بالتعليم العالي في مصر (صور) - أخبار كلمتك

مدبولي خلال تفقده جامعة الوادي الجديد: اهتمام غير مسبوق بالتعليم العالي في مصر (صور) - أخبار كلمتك

حسم مصير سعر الفائدة باجتماع المركزي المصري اليوم الخميس - أخبار كلمتك

حسم مصير سعر الفائدة باجتماع المركزي المصري اليوم الخميس - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يتحدث عن الحرب ويلتقي بهذا المسؤول الرفيع - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يتحدث عن الحرب ويلتقي بهذا المسؤول الرفيع - أخبار كلمتك

يحدث الآن .. أجواء ضبابية شرق أبين - أخبار كلمتك

يحدث الآن .. أجواء ضبابية شرق أبين - أخبار كلمتك

بميزانية 7.9 مليون دولار.. كوريا تعزز نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر - أخبار كلمتك

بميزانية 7.9 مليون دولار.. كوريا تعزز نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر - أخبار كلمتك

"العلاقات الثنائية بين الكويت والأردن" ندوة بمعرض الكويت الدولي 47 - أخبار كلمتك

"العلاقات الثنائية بين الكويت والأردن" ندوة بمعرض الكويت الدولي 47 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - «عشقت الفن وعشقها الجمهور».. سهير البابلي في ذكرى وفاتها «أيقونة قد لا تتكرر» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - «عشقت الفن وعشقها الجمهور».. سهير البابلي في ذكرى وفاتها «أيقونة قد لا تتكرر» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «عشقت الفن وعشقها الجمهور».. سهير البابلي في ذكرى وفاتها «أيقونة قد لا تتكرر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:28 صباحاً - يصادف اليوم الخميس، 21 من نوفمبر، ذكرى وفاة الفنانة سهير البابلي، التي تعاد أيقونة من أيقونات الفن المصري، حيث سطرت اسمها في عالم الفن بأحرف من نور، وتربعت أعواما طويلة وسط النجمات اللاتي قدمن الكوميديا بالفطرة، كما لفتت أنظار الجمهور على المسرح واعمالها التي اتسمت بالجرأة السياسية، حتي لقبوها بـ «سيدة المسرح السياسي».

البداية الفنية لـ سهير البابلي

ولدت الفنانة سهير حلمي إبراهيم البابلي في 14 فبراير عام 1937، بمحافظة دمياط مركز فارسكور وانتقلت إلى مدينة المنصورة لتعيش وسط عائلتها، وكان والدها معلم رياضيات وناظر مدرسة ثانوية، ووالدتها ربة منزل، وكانت تمتلك منذ طفولتها موهبة تقليد الفنانين.

سهير البابلي

ثم التحقت سهير البابلي بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وتتلمذت على يد أساتذة كبار بالمعهد مثل عبد الرحيم الزرقاني وحمدي غيث ونبيل الألفي، وبدأت مسيرتها فور تخرجها عام 1957.

سهير البابلي

تربعت سهير البابلي على عرش المسرح، لأعوام عديدة، وتُوجت ملكة للكوميديا بقرار من جمهورها ومحبيها، وتألقت في العديد من الأعمال الناجحة أبرزها مدرسة المشاغبين، التي جمعت عدد من نجوم الضحك أبرزهم عادل إمام، سعيد صالح، يونس شلبي، حسن مصطفى، وتقاسمهم سوسكا براعة انتزاع الضحكة من أفواه الجمهور.

اعتزال سهير البابلي

قررت سهير البابلي اعتزال الفن وارتداء الحجاب، خلال عرض مسرحية «عطية الإرهابية» لتفاجأ جمهورها، وبعد أن تركت المسرحية قرر المخرج جلال الشرقاوي أن يستعين بإبنته عبير الشرقاوي لكي تمثل الدور إنقاذًا للموقف.

وقالت سهير البابلي وقتها إنها عندما قررت الإعتزال شعرت بأنها خافت من لقاء الله وأرادت ارضاءه، وكانت ابنتها قد ارتدت الحجاب وكانت تحرص على دراسة وحفظ القرآن فقررت سهير ارتداءه عام 1997، وتردد أن السبب في ذلك هو لقاءاتها بالشيخ الشعراوي والدكتور مصطفى محمود اللذان كانت تحرص على زيارتهما مع مجموعة من الفنانات ولكن بعد الاعتزال بعد سنوات طويلة، عادت سهير لتقدم بعض المسلسلات لكن بالحجاب فكان أول عمل عادت به هو مسلسل "قلب حبيبة".

سهير البابلي

وعن عودتها بعد تسع سنوات من الاعتزال قال لها الشعراوي وقتها "وماله لو مثلتي وإنتي بالزي ده، وتوصلي رسالة مفيدة وهادفة للناس، الناس بتشوف التليفزيون أكتر ما بتروح الجامع، وممكن تسمع منك أكتر ما تسمع مني".

وفاة سهير البابلي

رحلت الفنانة الراحلة سهير البابلي، عن عالمنا مساء يوم الأحد 21 نوفمبر 2021، عن عمر يناهز 84 عاما، عقب تدهور حالتها الصحية وتعرضها لوعكة صحية إثر إصابتها بغيبوبة سكر.

اقرأ أيضاً
«بكيزة وزغلول».. إسعاد يونس تتذكر سهير البابلي برسالة مؤثرة في رمضان 2024

ذكرى رحيل سهير البابلي.. محطات في حياة «بكيزة هانم الدرملي»

ذكرى ميلاد سهير البابلي.. ملكة المسرح التي اعتزلت الفن وارتدت الحجاب

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مخرج فيلم "سلمى" يكشف أصعب اللحظات في العمل، وسلاف فواخرجي: أجسد شخصية عانت من الحرمان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق