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مشاهير العرب - اليوم.. عرض الفيلم المغربي «أنا ماشي أنا» بمهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - اليوم.. عرض الفيلم المغربي «أنا ماشي أنا» بمهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. عرض الفيلم المغربي «أنا ماشي أنا» بمهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:02 مساءً - يعرض اليوم الثلاثاء، الفيلم المغربي «أنا ماشي أنا» في تمام الساعة 6 مساء، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

فيلم أنا مش انا

فيلم «أنا مش أنا»، من تأليف وإخراج المخرج المبدع هشام الجباري، ويضم نخبة من نجوم السينما المغربية، من بينهم النجم عزيز داداس، وتشارك في البطولة الفنانة مجدولين الإدريسي، بجانب الفنانة دنيا بوطازوت، وسكينة درابيل، ووِصال بيريز، وانتاج فاطنة بنكران، وتمت دبلجة الفيلم باللهجة المصرية، مما يجعله أقرب للجمهور المصري.

فيلم أنا ماشي أنا

مشاركة 194 فيلمًا في مهرجان القاهرة السينمائي 2024

وتشهد الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، عرض مجموعة من الأفلام المختارة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب عدد كبير من الورش والندوات الفيلمية.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وكان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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