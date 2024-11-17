ياسمين الخطيب: طلبت فسخ تعاقدي مع النهار، وحلقة الأزمة تم عرضها بموافقة الإدارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:12 مساءً - علقت الإعلامية ياسمين الخطيب، على قرار فسخ تعاقدها مع قناة النهار بالتراضي، وكتبت ياسمين الخطيب في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أتحدث الآن لأول مرة منذ اشتعال أزمة الحلقة الأخيرة لبرنامج #شاي_بالياسمين، ومثلي في ذلك مثل أحمد مطر: أريد الصمت كي أحيا، لكن الذي ألقاه ينطقني.

أضافت: تناقلت المواقع خلال الساعات القليلة الماضية (نقلًا عن مصادر بقناة النهار) خبر رحيلي عن القناة بهذه الصياغة: «النهار تفسخ تعاقدها مع ياسمين الخطيب»

وتابعت: ولا أرى في هذه الصياغة أي حسن نية، بل تشويه متعمد لي كمذيعة، الأمر الذي يدفعني إلى توضيح عدة نقاط:

١- لم تقرر إدارة النهار فسخ تعاقدها معي، بل طلبت أنا فسخ التعاقد نظرًا لقرار إيقاف برنامجي ٦ أشهر، في حين أن إيقافي لا يتجاوز٣ أشهر، وتفهمت الإدارة موقفي مشكورة، وتم فسخ التعاقد (بالتراضي) دون إلزامي بأي تعويضات.

٢- النهار قناة كبيرة ولديها جهاز رقابي شديد، يُلزمني في كل حلقة بعرض أسماء الضيوف (قبل التصوير)، وعرض الحلقة على الرقابة (قبل العرض).

٣- التزمت بالضوابط التي تحكم عملي كمذيعة في الحلقة التي فجرت الأزمة، لم يتم تصوير الحلقة إلا بعد موافقة الإدارة على الضيفة، ولم يتم العرض إلا بعد موافقتها أيضًا.

٤- ختامًا، أؤكد اعتذاري للجمهور الذي استاء من الحلقة، وأتمنى أن يسركم ما أقدمه بالمستقبل.

وأعلنت قناة النهار اليوم إنهاء تعاقدها مع مقدمة البرامج “ياسمين الخطيب”، والتي كانت تقدم على شاشتها برنامجا يحمل اسم “شاي بالياسمين”، حيث انتهى التعاقد بالتراضي بين الطرفين حسبما أعلنت إدارة النهار.

أزمة برنامج ياسمين الخطيب

جاء قرار انتهاء تعاقد ياسمين الخطيب مع قناة النهار بعد أزمة حلقة البلوجر “هدير عبد الرازق”، التي استضافتها ياسمين بإحدى حلقات البرنامج، وتسبب ذلك في حالة من الاستنفار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرر وقتها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج “شاي بالياسمين” على قناة النهار، لمدة ستة أشهر وتغريم القناة مائتي ألف جنيه، وإنذارها لمخالفتها للأكواد والمعايير الإعلامية والقيم القانونية والأخلاقية والسلوكية، وانتهاك الضوابط التي تحفظ للإعلام مكانته ودوره كقوة ناعمة تنشر الوعي وتحمي المجتمع من كل صور الانحراف، عقب استضافتها البلوجر هدير عبد الرازق.

بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام



وأكد المجلس فى بيان أصدره، أنه يختص وفقا لقانونه 180 لسنة 2018 وفى المادة السادسة منه، باتخاذ كافة الإجراءات لحماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

جاء القرار بعد انتهاء التحقيقات بناء على ما وصل المجلس من شكاوى وما قامت به إدارة الرصد بمتابعة البرنامج، وما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة لمحتوى إحدى حلقات البرنامج، باستضافة صانعة محتوى مخالفة للقانون والنظام العام والآداب العامة وتدعو للفسق والفجور، وثبت للمجلس مسئولية القناة من خلال إقرار ممثلها القانوني وما تبين من مشاهدة وتفريغ للحلقة المشار إليها.

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