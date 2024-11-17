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مشاهير العرب - ناقد فني: دبوس علم فلسطين من أجمل لقطات مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ناقد فني: دبوس علم فلسطين من أجمل لقطات مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ناقد فني: دبوس علم فلسطين من أجمل لقطات مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:09 مساءً - أشاد الناقد الفني أحمد سعد الدين، بالجهود التي بذلها القائمون على تنظيم الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدا أن المهرجان على أعلى مستوى، وأن حفل الافتتاح على السجادة الحمراء كان هادئًا وبسيطًا ومميزًا.

وشدد «سعد الدين»، خلال لقاء ببرنامج «الساعة 6 الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة «الحياة»، أن لقطة توزيع دبوس يحمل علم فلسطين على جميع الحضور كانت من أجمل وأهم اللقطات في حفل الافتتاح.

مهرجان القاهرة السينمائي 45

وعلق الناقد الفني أحمد سعد الدين على كلمة الفنان حسين فهمي خلال حفل افتتاح المهرجان مشيدا بالمحاور التي تحدث فيها، إذ تحدث عن ثلاثة أمور، أولها ريادة مصر في مجال السينما على مدار 125 عامًا، وثانيها الكلاسيكيات المصرية، وأن الأفلام القديمة أصبحت الآن تُرمم وتعرض من جديد في الدورة الحالية للمهرجان، وثالثها والأهم كان التضامن مع القضية الفلسطينية.

وأضاف: «القضية الفلسطينية هي قضية مصر وقضية كل العرب وهذه الدورة من المهرجان دورة تحدي ودعم للقضية الفلسطينية»، لافتًا إلى أن فيلم الافتتاح في المهرجان كان فيلم «أحلام عابرة»، وهو فيلم فلسطيني للمخرج رشيد مشهراوي ويوجد في المهرجان قسم كامل لأفلام فلسطين

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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