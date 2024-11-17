مشاهير العرب - ناقد فني: دبوس علم فلسطين من أجمل لقطات مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:09 مساءً - أشاد الناقد الفني أحمد سعد الدين، بالجهود التي بذلها القائمون على تنظيم الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدا أن المهرجان على أعلى مستوى، وأن حفل الافتتاح على السجادة الحمراء كان هادئًا وبسيطًا ومميزًا.

وشدد «سعد الدين»، خلال لقاء ببرنامج «الساعة 6 الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة «الحياة»، أن لقطة توزيع دبوس يحمل علم فلسطين على جميع الحضور كانت من أجمل وأهم اللقطات في حفل الافتتاح.

وعلق الناقد الفني أحمد سعد الدين على كلمة الفنان حسين فهمي خلال حفل افتتاح المهرجان مشيدا بالمحاور التي تحدث فيها، إذ تحدث عن ثلاثة أمور، أولها ريادة مصر في مجال السينما على مدار 125 عامًا، وثانيها الكلاسيكيات المصرية، وأن الأفلام القديمة أصبحت الآن تُرمم وتعرض من جديد في الدورة الحالية للمهرجان، وثالثها والأهم كان التضامن مع القضية الفلسطينية.

وأضاف: «القضية الفلسطينية هي قضية مصر وقضية كل العرب وهذه الدورة من المهرجان دورة تحدي ودعم للقضية الفلسطينية»، لافتًا إلى أن فيلم الافتتاح في المهرجان كان فيلم «أحلام عابرة»، وهو فيلم فلسطيني للمخرج رشيد مشهراوي ويوجد في المهرجان قسم كامل لأفلام فلسطين

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.