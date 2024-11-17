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مشاهير العرب - دياموند بوعبود ترد على منتقدي منى زكي: ممثلة عبقرية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - دياموند بوعبود ترد على منتقدي منى زكي: ممثلة عبقرية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دياموند بوعبود ترد على منتقدي منى زكي: ممثلة عبقرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:09 مساءً - علقت الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود على انتقادات الجمهور لفيلم «أصحاب ولا أعز» بسبب الدور الذي قدمته الفنانة منى زكي خلال أحداث العمل، إذ رأى الجمهور أنه لا يتناسب مع القيم والعادات بالمجتمع العربي.

وقالت بو عبود أحد أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»، إن الفيلم قدم بشكل لائق وبطريقة تحترم المشاهد، موضحها أنها لم تتأثر بالانتقادات التي واجهها العمل من قبل الجمهور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت حدثها مشيدة بموهبة الفنانة منى زكي: «منى زكي ممثلة عبقرية، واللي عملته بالفيلم شيء محترم مثل كل أدوارها، وأنا فخورة إن اشتغلنا مع بعض في الفيلم ده».

آخر أعمال دياموند أبو عبود

ويشار أن آخر أعمال دياموند بو عبود مشاركتها في فيلم «أرزة» الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ45، وحقق نجاح جماهيري كبير.

ودارت أحداث الفيلم حول «أرزة» وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، تضغطها ظروف الحياة فتضطر للعمل جاهدة بمفردها لتأمين لقمة العيش لابنها كنان وشقيقتها ليلى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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