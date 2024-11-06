مشاهير العرب - ضربت فريد شوقي وأرعبت حسن فايق.. معلومات عن الفنانة ماري باي باي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:05 مساءً - ماري باي باي.. حلت أمس الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنانة ماري باي باي، وهي من أشهر الكومبارس في السينما المصرية، والتي اكتشفها الفنان الراحل يوسف وهبي، وكانت واحدة من أبرز الوجوه التي شاركت في الأفلام الكوميدية، من الأربعينيات وحتى أواخر الثمانينات.

نشاه الفنانة ماري باي باي

ولدت بهيجة محمد علي، المعروفة بـ ماري باي باي، عام 1917، وهي من أسرة فقيرة، ورغم ذلك إلا أنها استطاعت التعلم القراءة والكتابة بمفردها.

عملت ماري باي باي، في بداية حياتها سجانة في سجن النساء، ووقعت في غرام زميل لها الذي كان يكبرها بـ 5 سنوات وتزوجت منه، لكن لم يدم هذا الزواج طويلاً لطموحاتها العالية، فانفصلت عنه وتركت عملها بالسجن واتجهت إلى الرقص في الأفراح الشعبية، ثم بعد ذلك قررت التوجه إلى التمثيل.

عملت ماري باي باي بالمسرح مع ثلاثي أضواء المسرح وفؤاد المهندس، واشتهرت بدور فتاة الليل الدميمة، وشاركت في أفلام كيلو 99، وعاشور قلب الأسد، وإسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، وكان آخر أعمالها فيلم حب من ثلاثة أطراف سنة 1997.

بداية ماري باي باي الفنية

دخلت مجال السينما بالصدفة، وذلك أثناء تصوير يوسف وهبي لأحد مشاهد فيلم المهرج الكبير، وطلبت منه أن تمثل في السينما، فأسند لها دور كومبارس في الفيلم، ثم ضمها بعد ذلك لفرقة رمسيس المسرحية التي كان مؤسسها.

سبب تسميتها بـ ماري باي باي

في يوم من الأيام قامت بهيجة بالتوجه إلى كازينو «بديعة مصابني»، وقامت بتغيير اسمها من بهيجة إلى ماري، وكانت تجلس مع العساكر الإنجليز على الطاولات لبضع دقائق، ثم سرعان ما تختفي، وعندما يبحث عنها أحدهم يقوم الأخر بالرد عليه ب جملة "ماري باي باي" لهذا اشتهرت بهذا الاسم.

سبب ضرب ماري باي باي لـ فريد شوقي وأرعاب حسن فايق

قالت الفنانة ماري باي باي، في تصريحات لها بأحد البرامج التليفزيونية: «من أحب الأفلام التي قدمتها فيلم (النصاب)، قدمت فيه زوجة الفنان حسن فايق، وفيه مشهد ضربت فيه فريد شوقي بالقلم، و هناك مشهد، ظهر فيه الفنان حسن فايق، ويجد الفنان فريد شوقي، مختبئا داخل الدولاب، يقول له بتعمل إيه هنا، ورد فريد مستني الأتوبيس».

وتابعت حديثها، عن فيلم «عيني بترف» الذي شاركت فيه مع كارم محمود، وتحية كاريوكا، وحسن فايق، وقالت: «كنا نؤدي مشهد في كباريه، وحضر حسن فايق، للبحث عن تحية، وكنت أقف وراء الستارة وأرقص، وبالخلفية قرون غزال، وبدأ حسن فايق، في المغازلة، حتى قال الغزال الشارد، فخرجت من وراء الستارة، ومن الصدمة هرب، وبدأت أجري واره، ورمي عليا المياه».

وفاة الفنانة ماري باي باي

توفيت ماري باي باي يوم 5 أكتوبر عام 1997 عن عمر يناهز الـ 80 عامًا.