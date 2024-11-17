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وزير الثقافة وحسين فهمي في جولة تفقدية بمهرجان القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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وزير الثقافة وحسين فهمي في جولة تفقدية بمهرجان القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير الثقافة وحسين فهمي في جولة تفقدية بمهرجان القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:12 مساءً - حرص الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، علي  إجراء  جولة تفقدية برفقة الدكتور أحمد هنو  وزير الثقافة في خامس أيام  المهرجان.

وتابع وزير الثقافة ورئيس المهرجان سير الفعاليات، والندوات والعروض السينمائية، وتفقدا عددا من قاعات الندوات داخل دار الأوبرا المصرية.

مهرجان القاهرة السينمائي

ويشهد مهرجان القاهرة السينمائي عرض أولي حلقتين من مسلسل موعد مع الماضي، والذي يقوم ببطولته الفنان آسر ياسين.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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