مشاهير العرب - إسلام إبراهيم يكشف عن مصير الجزء الثاني من مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة».. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 09:09 مساءً - حسم الفنان إسلام إبراهيم، الجدل حول مصير الجزء الثاني من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة بطولة الفنانة سلمى أبو ضيف الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، والذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا بموسم رمضان الماضي.

وكشف إسلام إبراهيم، مصير الجزء الثاني من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة خلال لقائه مع برنامج الراديو بيضحك، قائلا: "ياسمين أحمد كامل المخرجة طلعت بفكرة مرعبة، لأن فعلا مصايب السوشيال ميديا مبتخلصش».

وتابع: «احنا كل يوم بنصحى على كارثة واللي معتقد أن ده السقف لأ مش السقف احنا لسه في أول دور، وكلنا قلنا آه فعلا ولو حصل كذا هتبقى جامدة جدًا، فجأة المؤلفة قالت والله أنا مش متحمسة، شركة الإنتاج كانت متحمسة، ياسمين كانت متحمسة جدًا، احنا كممثلين كنا متحمسين جدًا، لأن اللي قالته ياسمين هيودي الشخصيات كلها في حته تانية خالص حاجة مرعبة».

وواصل: «وبعدين الموضوع نام شوية، نام بقى هيتعمل مش هيتعمل معرفش، وانا متحمس جدًا للفكرة اللي قالتها ياسمين ولو سمعاني دلوقتي بقولها لازم تعملي جزء ثاني، ومبسوط من نجاح المسلسل».

وأردف: «لأن الناس وعيها بقى كبير وبقت بتفهم وبتجري ورا الحاجة الحلوة بصرف النظر عن المسميات أو أسماء معينة، الناس بقت عايزة موضوع كويس، أحداث معمولة حلو، إخراج كويس، تمثيل كويس، وبقوا يحكموا على الحاجة بجودتها، وشافوا عمل جيد قدامهم وبقيت مبسوط أن الناس بقت بتفهم الممثل المجتهد من اللي مش مجتهد».