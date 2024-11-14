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فرقة "ناي باند" تحيي حفلًا جديدًا في قبة الغوري - أخبار كلمتك

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فرقة "ناي باند" تحيي حفلًا جديدًا في قبة الغوري - أخبار كلمتك

فرقة "ناي باند" تحيي حفلًا جديدًا في قبة الغوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:28 مساءً - يقدم مركز إبداع قبة الغوري بالأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، حفلا جديدا لفرقة "ناي باند"، في الثامنة مساء الاحد الموافق 17 نوفمبر بقيادة الفنان عازف الناي هاشم لطفي وبمشاركة المطربة شيماء حامد.

فرقة ناي باند

جدير بالذكر أن فرقة ناى باند تم تكوينها منذ ما يقرب من عامين، وتضم مجموعة متنوعة من شباب الغناء، وتتميز الفرقة بتقديم أنماط الغناء العربي بكل أشكاله، حيث تقدم مجموعة متنوعة من أشهر الأغنيات لكبار نجوم الطرب العربي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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