مشاهير العرب - انطلاق تصوير مسلسل «أشغال شقة» الجزء الثاني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:42 مساءً - انطلق تصوير مسلسل أشغال شقة الجزء الثاني وهو من بطولة الفنان هشام ماجد، وذلك حسبما أعلن المنتج عبد الله أبو الفتوح عبر حسابه على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر عبد الله أبو الفتوح صورة من كواليس تصوير المسلسل، وعلق عليها قائلا: بسم الله توكلنا على الله، أشغال شقة2 في رمضان2025 بإذن الله.

وجاء الجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة لـ الفنان هشام ماجد عقب النجاح الفني والجماهيري الكبير الذي حققه بالجزء الأول على مدار فترة عرضه خلال مارثون رمضان 2024.

تفاصيل مسلسل أشغال شقة

مسلسل أشغال شقة، بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة أسماء جلال، إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: مصطفى غريب، وسلوى محمد علي، وشيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج عبد الله أبوالفتوح.

أحداث مسلسل أشغال شقة

دارت قصة مسلسل أشغال شقة، في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين هما هشام ماجد، الذي يجسد خلال الأحداث شخصية طبيب شرعي، وأسماء جلال، التي تلعب دور إعلامية، وعرض المسلسل في شهر رمضان الناضي، وحقق نجاح فنيا وجماهيريا كبيرا.