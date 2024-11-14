مشاهير العرب - أول تعليق من أيمن بهجت قمر بعد انتشار أنباء زواجه «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:42 مساءً - حسم السيناريست أيمن بهجت قمر، الجدل حول زواجه، وذلك بعد ظهوره رفقة سيدة على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، مما زاد من تداول أنباء ارتباطه.

ورد أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «حصل سوء فهم من بعض المواقع امبارح بعد حضوري افتتاح مهرجان القاهره السينمائي انا مش متجوز ومي صديقة مقربة لي لذلك وجب التوضيح.. أنا تليفوني ما سكتش من امبارح».

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 حضور عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقيم أمس داخل دار الأوبرا أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.

وتشمل الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، عرض مجموعة من الأفلام المختارة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب عدد كبير من الورش والندوات الفيلمية.

ومن الورش التي ينظمها المهرجان هذا العام، «استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم الصوت والمكساج»، بالتعاون مع «فولبرايت مصر»، ويقدمها مهندس الصوت الأمريكي مونتي تايلور، «عرض وتقديم مشاريع الأفلام للمنتجين والممولين»، بالتعاون مع مؤسسة فيلم اندبندنت الأمريكية، وتستهدف هذه الورشة دعم صناع الأفلام في تقديم مشاريعهم بطرق احترافية لجذب المنتجين والممولين.