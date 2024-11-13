مشاهير العرب - مفتوح و من غير بطانة.. فستان أروى جودة يثير الجدل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:26 مساءً - جذبت الفنانة أروى جودة، جموع المشاهدين ومتابعي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 بإطلالة مثيرة، اليوم الأربعاء بدار الأوبر المصرية، خاصة بعدما ظهرت بفستان مفتوح وبدون بطانة، مما أثار حالة من الجدل بين الجمهور.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45

وتشهد دار الأوبر المصرية، الآن انطلاقة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، في تمام الساعة الـ 8 مساء، في المسرح الكبير، وذلك بحضور رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، بالإضافة إلى، وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والعديد من نجوم الفن وصناع السينما في جميع أنحاء العالم.

فيلم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

ويفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ 45، بفيلم أحلام عابرة للمخرج الفلسطيني رشيد مشهوراي، في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، الكثير من العروض المشاركة التي يتجاوز عددها 190 فيلما مشاركين من 72 دولة، بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.