مشاهير العرب - تفاصيل مسلسل حكيم باشا.. مصطفى شعبان يدخل في صراعات بسبب تجارة الآثار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:21 مساءً - مصطفى شعبان.. مع اقتراب الماراثون الرمضاني، يستعد الفنان مصطفى شعبان للمشاركة بمسلسله الجديد حكيم باشا، الذي سيعرض ضمن دراما رمضان 2025.

أحداث مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا بين مزيج من الإثارة والتشويق، حيث يظهر الصراع بين الشخصيات في عالم الجريمة والفساد المرتبط بتجارة الآثار، .

وخلال المسلسل، يتعرض مصطفى شعبان للمطاردة من قبل عصابة متورطة في تجارة الآثار، ويسعي للحصول على الآثار التي يمتلكها، وتتصاعد الأحداث وتدخل شخصية مصطفى شعبان في صراعات حادة مع الفنان أحمد صيام، حيث يتنافس كل منهما ليكون الرجل الأول في مافيا بيع الآثار.

أبطال مسلسل حكيم باشا

يضم مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان فى بطولته و يشارك معه نخبة من النجوم، من بينهم دينا فؤاد، رياض الخولي، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، المسلسل من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي

آخر أعمال الفنان مصطفي شعبان

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الممثل مصطفى شعبان هو مسلسل المعلم الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.