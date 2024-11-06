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مشاهير العرب - جوري بكر تكشف سبب إغلاقها التعليقات على منشوراتها - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - جوري بكر تكشف سبب إغلاقها التعليقات على منشوراتها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - جوري بكر تكشف سبب إغلاقها التعليقات على منشوراتها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:16 مساءً - كشفت الفنانة جوري بكر عن سبب إغلاقها لـ خاصية التعليقات على حساباتها بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن بعض التعليقات تحوي على ألفاظ بذيئة.

وأضافت جوري بكر، خلال لقائها ببرنامج «عيش صباحك»، على راديو «نجوم اف ام»: «تعليقات بعض رواد السوشيال ميديا فيها قلة أدب ومش محترمة، بلاقي الناس بتدخل في حاجات ممكن أتقبلها، لكن في ردود بتوصل لسب وقذف أو شتائم للأهل أو ألفاظ جارحة».

وأوضحت أن هذه التعليقات التي تحوي على سب وكلام مسيء وبه هتك للعرض: «الحاجات دي بتضايقني بس في نفس الوقت لن أستطيع السيطرة على الكم الرهيب من التعليقات، لأن في ناس أكيد جهلة يدخلوا قصدا يشتموا، في الأول أنا كنت أتضايق، لكن قلت لو كل مرة كدة، أنا سأخزن نفسي طاقة سلبية، الآن أصبحت أتجاهل و سنة كاملة مغلقة الكومنتات لكن أستقبل كومنتات من أصحابي اللي عامله ليهم فولو».

آخر أعمال جوري بكر

وكان آخر أعمال جوري بكر مشاركتها في مسلسل برغم القانون، الذي عرض ضمن موسم مسلسلات الأوف سيزون وحقق نجاحا جماهيريا وفنيا كبيرا.

وسجل مسلسل «برغم القانون» أول بطولة مطلقة للفنانة إيمان العاصي بعد نجاحها في الموسم الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان.

وشارك في بطولته بجانب إيمان العاصي، كوكبة من نجوم الفن منهم: هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

أحداث مسلسل برغم القانون

ودارت أحداث مسلسل برغم القانون في إطار درامي اجتماعي حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم»، ليختفي «أحمد» زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل «ليلى» إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

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شفت الفنانة جوري بكر لأول مرة، كواليس دورها «سوسن» في مسلسل «برغم القانون» لـ إيمان العاصي، الذي عرض مؤخرًا، وكيفية استعدادها لكل شخصية قدمتها، والتنوع بين أدوار الشر.

وقالت جوري خلال حلولها ضيفة في برنامج «عيش صباحك» مع يوسف التهامي وفانا إمام، والمذاع عبر إذاعة الراديو «نجوم إف إم»: «والدتي كانت بتتصل بيا بعد كل حلقة من مسلسل برغم القانون تقولي أنا بقيت بخاف منك في الحقيقة، حاولى تقللي من الشر شوية حرام كفاية».

وأضافت: مينفعش أقدم أدوار فيها جوري الحقيقية، لأني طيبة وفرفوشة في الحقيقة، بس أكيد المخرجين حاسين بالتجارب السيئة إللي مريت بيها في حياتي فـ بيدوني الأدوار دي، وبحس إن الأدوار بتاعتي بتجيلي على طبق من دهب، كل شخصية بعملها بكون بنتقم فيها من شخصية مؤذية مرت عليا في الحقيقة.

وعن سؤالها لمدى حبها لأدوار الشر، قالت: «أنا بحب أشتغل وأبذل مجهود في كل دور عشان أسيب بصمة في اللوكيشن وعند الناس، بحب أكون مميزة في كل دور حتى لو صغير».

وأجابت جوري عن كيفية التنوع في الشر الذي تقدمه في أدوارها لعدم التكرار، قائلة: «بقرأ كل الشخصيات اللي معايا عشان أفهم الموضوع، وبعيش جوا الشخصية اللي بقدمها بكل الزوايا، من خلال طريقتها في الكلام واللبس والتعامل، بتلبسني الشخصية طول فترة التصوير حتى في البيت».

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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